ЦБ ужесточит требования к ипотеке с 1 декабря
ЦБ ужесточит требования к ипотеке с низким первоначальным взносом с 1 декабря
Банк России вводит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10% в рамках участия в долевом строительстве жилья. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве, с первоначальным взносом не выше 10%", — говорится в тексте.
Величина надбавки составит 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заёмщика, добавили в ведомстве. Принятая мера позволит ограничить практику предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе, заметили в ЦБ.
"В последние месяцы на первичном рынке жилья строительные компании начали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку. При этом исторические данные банков показывают, что заёмщики, обращающиеся за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска", — объяснил регулятор.
Ранее сообщалось, что более 56 миллиардов рублей будет дополнительно выделено на льготные ипотечные программы. Часть средств пойдёт на субсидирование "Льготной ипотеки", 16,6 миллиарда — на "Семейную ипотеку" и 4,6 миллиарда — на поддержание льготной ставки для участников "Дальневосточной ипотеки". Дополнительное финансирование позволит продлить эти программы до конца 2022 года.
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