ЦБ ужесточит требования к ипотеке с 1 декабря

Банк России вводит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10% в рамках участия в долевом строительстве жилья. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве, с первоначальным взносом не выше 10%", — говорится в тексте.

Величина надбавки составит 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заёмщика, добавили в ведомстве. Принятая мера позволит ограничить практику предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе, заметили в ЦБ.

"В последние месяцы на первичном рынке жилья строительные компании начали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку. При этом исторические данные банков показывают, что заёмщики, обращающиеся за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска", — объяснил регулятор.