Теперь официально: В РФС подтвердили, что сборная России пропустит жеребьёвку Евро-2024
В РФС официально сообщили, что сборная России пропустит жеребьёвку Евро-2024
Сборная России по футболу не будет допущена до жеребьёвки отборочного турнира к континентальному первенству. Об этом говорится в сообщении на сайте Российского футбольного союза (РФС).
"Сборная России не примет участия в жеребьёвке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдёт 9 октября во Франкфурте. Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.
В организации также сообщили, что ожидают полный текст решения Спортивного арбитражного суда, который ранее отказал РФС в апелляции решения ФИФА и УЕФА об отстранении клубов и сборных нашей страны от участия в международных турнирах.
ТАСС / Красильников Станислав