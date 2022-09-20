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20 сентября, 14:00

Теперь официально: В РФС подтвердили, что сборная России пропустит жеребьёвку Евро-2024

В РФС официально сообщили, что сборная России пропустит жеребьёвку Евро-2024

Сборная России по футболу не будет допущена до жеребьёвки отборочного турнира к континентальному первенству. Об этом говорится в сообщении на сайте Российского футбольного союза (РФС).

"Сборная России не примет участия в жеребьёвке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдёт 9 октября во Франкфурте. Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления", говорится в сообщении.

В УЕФА подтвердили, что сборная России по футболу пропустит Евро-2024

В УЕФА подтвердили, что сборная России по футболу пропустит Евро-2024

В организации также сообщили, что ожидают полный текст решения Спортивного арбитражного суда, который ранее отказал РФС в апелляции решения ФИФА и УЕФА об отстранении клубов и сборных нашей страны от участия в международных турнирах.

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ТАСС / Красильников Станислав

Шамиль Гаджиев

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