Теперь официально: В РФС подтвердили, что сборная России пропустит жеребьёвку Евро-2024

Сборная России по футболу не будет допущена до жеребьёвки отборочного турнира к континентальному первенству. Об этом говорится в сообщении на сайте Российского футбольного союза (РФС).

"Сборная России не примет участия в жеребьёвке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдёт 9 октября во Франкфурте. Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.