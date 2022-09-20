РФС удовлетворён фактом вынесения наказания главному тренеру сборной Украины по футболу Александру Петракову за дискриминационные высказывания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее РФС обратился к ФИФА и УЕФА с требованием отстранить Петракова. В письме было указано, что тренер нарушает кодекс поведения и призывает запретить российским футболистам выступать в международных турнирах. Таким образом, специалист отказывается соблюдать нейтральную политическую позицию. По словам главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко, его организация была оштрафована УЕФА за высказывания Петракова.

"РФС до настоящего момента не получал от УЕФА и ФИФА официальных уведомлений по итогам обращения, связанного с дискриминационными высказываниями главного тренера сборной Украины. Если информация о предупреждении и штрафе соответствует действительности, мы удовлетворены фактом вынесения наказания как такового. При этом РФС оставляет за собой право и впредь обращаться в дисциплинарные органы УЕФА и ФИФА в случае, если риторика и действия тех или иных официальных лиц и организаций будут противоречить применимым нормам", — заявили в РФС.