ВЦИОМ: Россияне в среднем рассчитывают дожить до 78 лет

Россияне в среднем рассчитывают дожить до 78 лет, сообщила руководитель департамента издательских программ ВЦИОМа Анна Кулешова на экспертной дискуссии "Будущее старости: изменение наших представлений о пожилых людях, их образе жизни, потребностях и потенциале".

"Сколько лет ожидают прожить россияне? В среднем они ожидают дожить до 78 лет. При этом женщины рассчитывают дожить до 81 года, мужчины — до 74 лет", — рассказала Кулешова.

По словам эксперта, 50% россиян считают, что старость наступает при появлении у человека серьёзных проблем со здоровьем, 27% — когда пропадает возможность хорошо зарабатывать, а ещё 26% — когда человек прекращает работать и становится зависим от окружающих. 20% опрошенных считают, что старость наступает при выходе на пенсию либо неспособности вести привычный образ жизни.

Также эксперт рассказала о минусах старости, которые россияне чаще всего называют. 78% назвали бедность главной проблемой пенсионеров, 44% — ухудшение здоровья, а ощущение ненужности и одиночества выбрали 19 и 17% соответственно.