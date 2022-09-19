ВЦИОМ: Россияне стали больше работать

Более половины россиян (53%) стали больше работать в последние годы. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, в сравнении с 1992 годом 53% трудятся гораздо больше, показатель вырос в 1,4 раза. При этом 33% особо не заметили изменений в своём графике, а меньше работать стали 13%. Вместе с тем более трети (38%) уверенно заявляют, что удовлетворены своей работой. В основном такое мнение высказывают мужчины, которых 42% среди опрошенных, против 33% женщин, а также молодёжь и те, кто доволен своим материальным положением.

Ещё эксперты выяснили, что на интенсивность занятости влияет возраст. Так, среди 18–24-летних работать больше стали 76%, а среди россиян в возрасте 25–34 лет — 69%. При этом уменьшилась занятость у граждан старшего возраста (27%). Кроме того, занятость связана и с потребительскими возможностями — о росте трудовой нагрузки заявляют люди с плохим материальным положением (59%).

При этом, несмотря на увеличение занятости, за 30 лет россияне стали заявлять, что у них появилось больше свободного времени. Так, если в 1992 году каждый второй (49%) заявлял, что не может распоряжаться временем по своему усмотрению, то теперь показатель сократился в полтора раза, до 32%.

Кроме того, аналогичную тенденцию выявили и среди россиян старшего возраста. Так, 40% пожилых старше 60 лет заявили об увеличении свободного времени, в отличие от молодёжи. Чуть больше половины опрошенных среди 18–34-летних посетовали, что в сутках лишь 24 часа, отметив, что их практически не хватает. При этом у россиян 35–59 лет всё стабильно, они отметили, что свободного времени осталось столько же (43–44%).