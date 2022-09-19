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19 сентября, 09:06

Правительство Свердловской области ушло в отставку

Правительство Свердловской области в полном составе сложило полномочия перед вновь избранным губернатором региона Евгением Куйвашевым. Как сообщается на сайте законодательного органа, до формирования нового состава все члены кабмина продолжат работу на должностях.

"В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" и Уставом Свердловской области правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным губернатором в день вступления его в должность", — сказано в сообщении пресс-службы.

Решение было принято после церемонии инаугурации и оформлено соответствующим постановлением правительства. Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области сегодня, 19 сентября, в Екатеринбурге.

Лайф сообщал, что на минувших выборах главы Свердловской области победил Евгений Куйвашев, он набрал 65,78% голосов избирателей. На втором месте Александр Ивачёв от КПРФ, набравший 12,90% голосов. За ним следует Андрей Кузнецов от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" с результатом 9,15%. Затем идут Александр Дёмин от "Новых людей" и Александр Каптюг от ЛДПР — у них по 6,47 и 3,17% голосов соответственно.

Куйвашев проголосовал на выборах главы Свердловской области

Куйвашев проголосовал на выборах главы Свердловской области

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Shutterstock

Оксана Попова

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