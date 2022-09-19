Правительство Свердловской области ушло в отставку

Правительство Свердловской области в полном составе сложило полномочия перед вновь избранным губернатором региона Евгением Куйвашевым. Как сообщается на сайте законодательного органа, до формирования нового состава все члены кабмина продолжат работу на должностях.

"В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" и Уставом Свердловской области правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным губернатором в день вступления его в должность", — сказано в сообщении пресс-службы.

Решение было принято после церемонии инаугурации и оформлено соответствующим постановлением правительства. Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области сегодня, 19 сентября, в Екатеринбурге.