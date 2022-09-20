В НАТО заверили, что не воюют с Россией и не собираются на неё нападать

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс не воюет с Россией и не собирается на неё нападать.

"НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень чётко", — сказал он в интервью эстонской государственной телерадиовещательной компании ERR.

Он отметил, что военные действия со стороны альянса возможны лишь для собственной защиты. Прецедентом для таких событий может послужить решение российской стороны напасть на одного из членов НАТО, отметил Бауэр. По его словам, в таком случае организация будет "защищать каждую пядь территории союзника".

"По-прежнему являемся оборонительной организацией и не собираемся нападать на Россию. Просто две суверенные страны (Швеция и Финляндия. — Прим. Лайфа) добровольно запросили возможность вступления в НАТО. И, если все государства-члены согласятся, это произойдёт", — добавил Бауэр, комментируя их перспективы вступления в альянс.

Кроме того, глава Военного комитета НАТО отметил, что, оказывая поддержку Украине, блок предоставляет лишь нелетальную помощь. По его словам, решения о поставках оружия ВСУ принимают отдельные члены организации.