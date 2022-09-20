Захватчик Банка Грузии выдернул чеку из гранаты и угрожает взрывом, у заложников истерика

Захватчик здания филиала Банка Грузии в городе Кутаиси (регион Имерети) угрожает устроить в помещении теракт. Судя по прямой трансляции в соцсетях, злоумышленник снял чеку со снаряда и собирается его взорвать.

Захватчик банка в Грузии угрожает взорвать в здании гранату. Видео © Twitter / Ihar Yaskou

Находящиеся там заложники просят правоохранителей, оцепивших территорию банка, передать налётчику деньги через окно. Женщины рыдают. По информации местных СМИ, на данный момент сотрудникам органов удалось освободить троих захваченных.