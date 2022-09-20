Захватчик Банка Грузии выдернул чеку из гранаты и угрожает взрывом, у заложников истерика
Захватчик здания филиала Банка Грузии в городе Кутаиси (регион Имерети) угрожает устроить в помещении теракт. Судя по прямой трансляции в соцсетях, злоумышленник снял чеку со снаряда и собирается его взорвать.
Захватчик банка в Грузии угрожает взорвать в здании гранату. Видео © Twitter / Ihar Yaskou
Находящиеся там заложники просят правоохранителей, оцепивших территорию банка, передать налётчику деньги через окно. Женщины рыдают. По информации местных СМИ, на данный момент сотрудникам органов удалось освободить троих захваченных.
Ранее Лайф писал, что вооружённый налётчик захватил заложников в грузинском банке и выдвинул требование. По некоторым данным, преступник потребовал два миллиона лари, в пересчёте на рубли — 42,6 миллиона. В настоящее время территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.
Twitter / Ihar Yaskou