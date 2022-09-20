Вооружённый налётчик захватил заложников в грузинском банке и выдвинул требование

Филиал Банка Грузии в Кутаиси захватил вооружённый мужчина, он уже выдвинул требование. В отделении находится около десятка человек, сообщает местный телеканал "Рустави-2".

Грабитель выдвинул требования в прямом эфире одной из заложниц. Видео © Twitter / Kerim___Y

Очевидцы говорят, что мужчина успел выстрелить, был слышен хлопок. По некоторым данным, преступник потребовал два миллиона лари, в пересчёте на рубли — 42,6 миллиона. В настоящее время территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщили в МВД Грузии, на месте происшествия проводятся необходимые оперативные мероприятия.

"Как только поступило сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов, мобилизованные на место, принимают все необходимые и неотложные меры", — говорится в сообщении грузинского ведомства.

Также стало известно, что сотрудникам полиции удалось освободить двух заложниц. Ситуацию на месте освещают многие местные СМИ, в том числе и телекомпания "Мтавари архи". На снятых кадрах видно, как полиция выводит из здания филиала двух пожилых женщин.