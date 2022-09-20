Бывший гендиректор "Спартака" Газизов подал новый иск к Федуну
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов подал новый иск против экс-президента клуба Леонида Федуна на 365 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на юриста красно-белых Татьяну Завьялову.
"Господин Газизов подал новый иск к Федуну — на 365 миллионов рублей. Сделано это было ещё летом, но он был возвращён в связи с нарушениями при подаче. Сейчас они исправлены, поэтому дело поступило в суд, рассмотрение должно быть в ближайшее время. Сложно сказать, в чём именно суть претензий, так как иска я ещё не видела. Но полагаю, что речь идёт об упущенной выгоде, которую господин Газизов не получил в связи с признанием договора недействительным", — сказала Завьялова.
Ранее Верховный суд Башкирии отказался признать незаконным увольнение Газизова из "Спартака". В кассационной инстанции также встали на сторону столичного футбольного клуба.
Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".
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