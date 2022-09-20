Большая часть россиян считает 10 тысяч рублей комфортным платежом по кредиту

Большинство россиян — 51% — оценивают 10 тысяч рублей как комфортную сумму для ежемесячного погашения кредита, говорится в результатах опроса, проведённого специалистами экосистемы Unicom с 1 по 15 сентября 2022 года с участием 1500 граждан в возрасте 25–45 лет. Об этом пишет "Газета.ru".

"Такой уровень кредитной нагрузки в месяц опрошенные назвали оптимальным. В сентябре как раз в среднем на погашение кредита у граждан уходило 10 тысяч рублей. Комфортный уровень долговой нагрузки предполагает, что на погашение кредита направляется не более 30% дохода", — пояснил гендиректор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов.

По данным опроса, 26% респондентов заявили, что для них комфортна и сумма повыше — 11–20 тысяч рублей, для 14% и до 30 тысяч платить не проблема, а 9% легко отдадут и более 30 тысяч рублей на погашение кредита в месяц. По данным опроса, средняя зарплата в России — порядка 65 тысяч рублей. В среднем россияне готовы выделять на погашение кредита не более 20% своего дохода.