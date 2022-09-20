Жительницу Курской области ранило попавшим к ней в огород снарядом ВСУ
Старовойт: Жительница Курской области ранена после прилёта снаряда ВСУ к ней в огород
ВСУ обстреляли село Волфино Глушковского района Курской области, пострадала пожилая женщина, в огород которой попал снаряд. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"Один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь", — уточнил он.
Всего, по данным губернатора, было шесть прилётов со стороны Украины. Разрушений не зафиксировано. Сейчас ВСУ обстреливают посёлок Тёткино, сработала система оповещения, поэтому граждане находятся в укрытии, добавил Старовойт.
Ранее курский губернатор Старовойт сообщил о десяти прилётах ВСУ в посёлке Тёткино. В результате весь район обстрела оказался обесточен. При этом были повреждены восемь домов, надворные постройки, забор и частный автомобиль. В последнее время граничащие с Украиной сёла в Курской области подвергаются обстрелам чуть ли не каждый день.
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