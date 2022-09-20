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Опубликовано 20 сентября 2022, 15:20

Жительницу Курской области ранило попавшим к ней в огород снарядом ВСУ

Старовойт: Жительница Курской области ранена после прилёта снаряда ВСУ к ней в огород

ВСУ обстреляли село Волфино Глушковского района Курской области, пострадала пожилая женщина, в огород которой попал снаряд. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь", уточнил он.

Всего, по данным губернатора, было шесть прилётов со стороны Украины. Разрушений не зафиксировано. Сейчас ВСУ обстреливают посёлок Тёткино, сработала система оповещения, поэтому граждане находятся в укрытии, добавил Старовойт.

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области

Ранее курский губернатор Старовойт сообщил о десяти прилётах ВСУ в посёлке Тёткино. В результате весь район обстрела оказался обесточен. При этом были повреждены восемь домов, надворные постройки, забор и частный автомобиль. В последнее время граничащие с Украиной сёла в Курской области подвергаются обстрелам чуть ли не каждый день.

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Getty Images / Metin Aktas

Татьяна Миссуми
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