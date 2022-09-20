"Референдум — синоним счастья": Жители Донбасса с восторгом предвкушают включение в состав России

"Синоним к слову "референдум" — это "счастье" для дончан", — так комментируют осеннее голосование о вступлении ДНР и ЛНР в состав РФ жители Донбасса. Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко узнал у граждан Донецкой Народной Республики, что они думают о предстоящем референдуме.

Жители Донбасса рассказали, что ждали референдума о присоединении к РФ восемь лет. Видео © Telegram / "Репортёр Руденко V"

"Для нас это очень радостное событие, очень долгожданное, желанное. Потому что мы живём в таких тяжёлых условиях... Знаете, хочется очень жить, чтобы продолжалась жизнь, правда. Это очень волнительно. Мы только за. И с удовольствием пойдём и проголосуем", — рассказала одна из жительниц Донецка.

Её соотечественница добавила, что дончане "предвкушали это событие на протяжении долгих-долгих лет" и теперь очень надеются, что присоединение произойдёт.

"Да, это счастье, это радость. Спасибо, Господи!" — призналась девушка.

По словам граждан ДНР, вряд ли кому-то приходилось чувствовать ту боль, которую пережили жители Донбасса. Даже комментируя новость о референдуме, они с болью в голосе вспоминают эти события и отмечают постоянное напряжение и потери, пока Россия освобождает территории Донбасса от украинских боевиков.