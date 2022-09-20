"Референдум — синоним счастья": Жители Донбасса с восторгом предвкушают включение в состав России
Жители Донбасса — о референдуме по присоединению к России: Синоним слова "счастье"
"Синоним к слову "референдум" — это "счастье" для дончан", — так комментируют осеннее голосование о вступлении ДНР и ЛНР в состав РФ жители Донбасса. Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко узнал у граждан Донецкой Народной Республики, что они думают о предстоящем референдуме.
Жители Донбасса рассказали, что ждали референдума о присоединении к РФ восемь лет. Видео © Telegram / "Репортёр Руденко V"
"Для нас это очень радостное событие, очень долгожданное, желанное. Потому что мы живём в таких тяжёлых условиях... Знаете, хочется очень жить, чтобы продолжалась жизнь, правда. Это очень волнительно. Мы только за. И с удовольствием пойдём и проголосуем", — рассказала одна из жительниц Донецка.
Её соотечественница добавила, что дончане "предвкушали это событие на протяжении долгих-долгих лет" и теперь очень надеются, что присоединение произойдёт.
"Да, это счастье, это радость. Спасибо, Господи!" — призналась девушка.
По словам граждан ДНР, вряд ли кому-то приходилось чувствовать ту боль, которую пережили жители Донбасса. Даже комментируя новость о референдуме, они с болью в голосе вспоминают эти события и отмечают постоянное напряжение и потери, пока Россия освобождает территории Донбасса от украинских боевиков.
"Очень жаль, что никак не поймут во всех странах, что не может это продолжаться бесконечно. Донбасс всегда был русской территорией. И, вы знаете... Мы, наверно, впитали это с детства, что Донбасс — особенный регион. Он никогда не шёл никуда ничего завоёвывать. Он отстаивает свои интересы, и наша большая мечта — чтобы мы стали одним народом с Россией", — рассказала жительница ДНР.
Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
Telegram / "Репортёр Руденко V"