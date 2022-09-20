"Беседку" из фильма "Брат" на лютеранском кладбище в Петербурге отремонтируют

Петербургские реставраторы планируют отремонтировать беседку на Смоленском лютеранском кладбище на Васильевском острове, ставшую одной из локаций съёмок фильма Алексея Балабанова "Брат", пишет газета "Петербургский дневник".

По словам реставраторов, беседку посещают не только почитатели фильма, но и вандалы. Волонтёры регулярно собирают около неё много мусора, включая старую одежду, мобильные телефоны, расколотые грампластинки и даже использованные шприцы.

"Во время изучения состояния склепа специалисты реставрационных мастерских МАТИС, "Наследие" и АЖИО провели комплексные научные исследования. Эксперты обследовали металлический каркас склепа, его фундамент, напольное покрытие, а также надгробные памятники. Результаты исследований показали, что фундамент беседки, несмотря на деформацию блоков, не влияет на её несущую способность. Однако остальные конструкции склепа находятся в аварийном состоянии: из-за сильной коррозии металла в кровле образовались многочисленные сквозные отверстия", — рассказали в Союзе реставраторов города.

Да и в целом вид беседки, которая на самом деле является склепом, далёк от первоначального. Специалисты отметили, что вандалы любят здесь жечь костры. Из-за этого элементы сооружения покрыты копотью, местами пострадала древесина, утрачен декор мемориала. Эксперты убеждены, что, если не отреставрировать беседку, она вскоре рухнет. По их словам, необходимая документация для проведения аварийных работ уже подготовлена, дело только за получением разрешения. Противоаварийные работы проведут компании МАТИС и "Наследие".