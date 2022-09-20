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20 сентября, 15:22

В Госдуме считают, что итоги референдумов в Донбассе обеспечат гражданам безопасность

Депутат Колунов: Итоги референдумов в Донбассе обеспечат безопасность гражданам

Жители Донбасса, а также освобождённых территорий Незалежной согласны стать частью России и без голосования, при этом все референдумы будут проведены без сомнения, рассказал РИАМО депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.

"Хочу сказать, что жители Донбасса и освобождённых территорий настолько настрадались, что готовы объявить, что их дома, школы, больницы находятся на территории и под юрисдикцией Российской Федерации, без голосования. Но тем не менее референдумы пройдут везде, и я в этом не сомневаюсь", — отметил Колунов.

По его словам, процедура голосования нужна для того, чтобы показать миру, что жители Донбасса и освобождённых территорий действительно хотят жить в стране, в которой их будут беречь и уважать, а не подвергать смертельной опасности. Депутат отметил, что нельзя жить в государстве, в котором каждый день убивают людей. Поэтому решение о проведении референдумов историческое и своевременное. Он подчеркнул, что Киев и Запад неизменно постараются замедлить или отсрочить референдумы, однако отменить их они не в силах.

Указы о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине вступили в силу

Указы о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине вступили в силу

Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

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Госдума РФ

Анатолий Симоненко

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