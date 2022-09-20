В Госдуме считают, что итоги референдумов в Донбассе обеспечат гражданам безопасность

"Хочу сказать, что жители Донбасса и освобождённых территорий настолько настрадались, что готовы объявить, что их дома, школы, больницы находятся на территории и под юрисдикцией Российской Федерации, без голосования. Но тем не менее референдумы пройдут везде, и я в этом не сомневаюсь", — отметил Колунов.

По его словам, процедура голосования нужна для того, чтобы показать миру, что жители Донбасса и освобождённых территорий действительно хотят жить в стране, в которой их будут беречь и уважать, а не подвергать смертельной опасности. Депутат отметил, что нельзя жить в государстве, в котором каждый день убивают людей. Поэтому решение о проведении референдумов историческое и своевременное. Он подчеркнул, что Киев и Запад неизменно постараются замедлить или отсрочить референдумы, однако отменить их они не в силах.