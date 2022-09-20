ЦИК откроет в России участки для голосования на референдумах освобождённых территорий
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев выразил готовность помочь избирательным комиссиям Запорожской и Херсонской областей, а также Донбасса в организации участков на российской территории. По его словам, там голос смогут отдать жители, которым по разным причинам пришлось покинуть свою родину.
"Будет оказана помощь в организации избирательных участков на территории России, где на сегодняшний день немало людей, вынужденных уехать с территории Украины, и у них должна быть возможность проголосовать, и мы такую возможность нашим коллегам поможем создать", — приводит его слова РИА "Новости".
Как уже писал Лайф, референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23 – 27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
ТАСС / Сергей Савостьянов