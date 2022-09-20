ЦИК откроет в России участки для голосования на референдумах освобождённых территорий

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев выразил готовность помочь избирательным комиссиям Запорожской и Херсонской областей, а также Донбасса в организации участков на российской территории. По его словам, там голос смогут отдать жители, которым по разным причинам пришлось покинуть свою родину.

"Будет оказана помощь в организации избирательных участков на территории России, где на сегодняшний день немало людей, вынужденных уехать с территории Украины, и у них должна быть возможность проголосовать, и мы такую возможность нашим коллегам поможем создать", — приводит его слова РИА "Новости".