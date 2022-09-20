Польша оснастит "Железную дивизию" американскими танками Abrams и вертолётами Apache
В ближайшее время Польша намерена поставить на вооружение размещённой на востоке 18-й механизированной дивизии американские танки Abrams и вертолёты Apache. Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак, посещая полигон в Нова-Дембе.
"Здесь прежде всего тренируются солдаты 18-й механизированной дивизии — "Железной дивизии". Эта дивизия существует четыре года, её целью является обеспечение безопасности на востоке нашей страны", — приводит его слова Польское телевидение.
Блащак подчеркнул, что в скором времени "Железная дивизия" получит американские танки Abrams и вертолёты Apache. Он пояснил, что это войсковое соединение организовано по образцу США и в случае оснащения данной военной техникой оно создаст "непробиваемое ограждение".
Также он напомнил, что этот батальон создан для "закрытия Брестских ворот" и противостояния возможному нападению на Польшу с востока.
"Брестские ворота — это равнина, растянувшаяся с востока до Вислы. Нам важно, чтобы 18-я дивизия, "Железная дивизия", сделала невозможной атаку с востока на Польшу", — указал министр.
Напомним, в июне президент Польши Анджей Дуда заявил, что после передачи Украине множества единиц вооружения стране теперь нужно срочно восполнить недостатки. Спустя месяц после этого заявления появилась информация, что Варшава купит у США более ста подержанных танков Abrams взамен переданных Украине Т-72.
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Getty Images / Daniel Karmann