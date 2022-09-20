Польша оснастит "Железную дивизию" американскими танками Abrams и вертолётами Apache

В ближайшее время Польша намерена поставить на вооружение размещённой на востоке 18-й механизированной дивизии американские танки Abrams и вертолёты Apache. Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак, посещая полигон в Нова-Дембе.

"Здесь прежде всего тренируются солдаты 18-й механизированной дивизии — "Железной дивизии". Эта дивизия существует четыре года, её целью является обеспечение безопасности на востоке нашей страны", — приводит его слова Польское телевидение.

Блащак подчеркнул, что в скором времени "Железная дивизия" получит американские танки Abrams и вертолёты Apache. Он пояснил, что это войсковое соединение организовано по образцу США и в случае оснащения данной военной техникой оно создаст "непробиваемое ограждение".

Также он напомнил, что этот батальон создан для "закрытия Брестских ворот" и противостояния возможному нападению на Польшу с востока.