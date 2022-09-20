Путин поздравил сотрудников Минюста с 220-летием со дня основания ведомства

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства юстиции России с 220-летием со дня образования ведомства.

"Хочу поздравить присутствующих и всех ваших коллег со столь знаменательной исторической датой. Всех, для кого его работа в министерстве и центральном аппарате, территориальных органах и подведомственных организациях — профессия и жизненное призвание", — сказал глава государства в ходе торжественного заседания, посвящённого круглой дате.

Российский лидер назвал учреждённое манифестом императора Александра I ведомство надёжным оплотом соблюдения законности, правопорядка и просвещения, воспитания в обществе уважения к праву. А также отметил, что компетентность сотрудников ведомства влияет на многое, в том числе постоянное совершенствование законодательства, укрепление основ государственности и повышение правовой защищённости россиян.

Президент напомнил, что на сегодняшний день в Министерстве юстиции более 20 ключевых направлений, а также две крупные подведомственные федеральные службы — исполнения наказаний и судебных приставов.

"Хочу поблагодарить заслуженных ветеранов Минюста за весомый вклад в укрепление правовой системы России, а действующих сотрудников — за чрезвычайно важную работу, которую вы добросовестно исполняете", — добавил Путин.