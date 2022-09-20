Путин поздравил сотрудников Минюста с 220-летием со дня основания ведомства
Владимир Путин на торжественном заседании, посвящённом 220-летию со дня образования Минюста. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства юстиции России с 220-летием со дня образования ведомства.
"Хочу поздравить присутствующих и всех ваших коллег со столь знаменательной исторической датой. Всех, для кого его работа в министерстве и центральном аппарате, территориальных органах и подведомственных организациях — профессия и жизненное призвание", — сказал глава государства в ходе торжественного заседания, посвящённого круглой дате.
Российский лидер назвал учреждённое манифестом императора Александра I ведомство надёжным оплотом соблюдения законности, правопорядка и просвещения, воспитания в обществе уважения к праву. А также отметил, что компетентность сотрудников ведомства влияет на многое, в том числе постоянное совершенствование законодательства, укрепление основ государственности и повышение правовой защищённости россиян.
Президент напомнил, что на сегодняшний день в Министерстве юстиции более 20 ключевых направлений, а также две крупные подведомственные федеральные службы — исполнения наказаний и судебных приставов.
"Хочу поблагодарить заслуженных ветеранов Минюста за весомый вклад в укрепление правовой системы России, а действующих сотрудников — за чрезвычайно важную работу, которую вы добросовестно исполняете", — добавил Путин.
А неделю назад президент России Владимир Путин обращался к работникам Роспотребнадзора. Глава государства поздравил сотрудников со 100-летием санитарно-эпидемиологической службы. Российский лидер отметил, что зачастую их труд остаётся в тени и не замечается, пока беда не приходит, однако добавил, что ведомство работает на опережение. По его словам, каждый из работников службы выполняет свои обязанности достойно и ответственно.