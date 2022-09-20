4 предмета мужского гардероба, которые отпугнут любую женщину

Женщины назвали сайту Men Today четыре вещи, которые мужчинам лучше не надевать. Так, в списке оказались прозрачные рубашки и футболки-сеточки. По словам опрошенных, им не хочется видеть столь откровенную одежду на представителях сильного пола.

Также женщины не в восторге от джинсов-скинни, которые из худых мужчин делают практически дистрофиков, а полных портят ещё больше. Досталось и шапкам с помпонами, так как они предназначены для детей, хотя и могут подойти брутальным мужчинам.

И, наконец, женщины не хотят видеть на мужчинах различные украшения, связанные с субкультурными движениями. При этом причины такого отношения могут быть разными — от неприязни к вашей тусовке до нелюбви к мужским украшениям в принципе.