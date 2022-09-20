4 лайфхака, как ускорить похудение и потерять в два раза больше жира, чем обычно

Хотите похудеть так, чтобы наверняка? Есть несколько изменений в диете, которые ускорят процесс. Важно помнить: чтобы добиться долгосрочного успеха, цель должна быть реалистичной. Поэтому лучше всего стремиться к потере от 500 граммов до одного килограмма в неделю. Для такого снижения веса нужно сжигать больше на 500–1000 калорий, чем потребляешь. Подойдёт низкокалорийная диета и регулярная физическая активность. Но есть также несколько лайфхаков, которые помогут ускорить потерю веса.

1. Добавьте в ежедневный рацион листовую зелень

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Тёмно-зелёные овощи — отличный источник клетчатки, которая не только насыщает, но и обеспечивает нормальную работу кишечника, способствует регулярному опорожнению его. Употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, может косвенно привести к снижению общего потребления калорий и потере веса. Это объясняется тем, что клетчатка отвечает за ощущение сытости и снижение аппетита. Малокалорийна и листовая зелень. Например, в 100 граммах шпината содержится 23 калории, в 100 граммах стручковой фасоли — 19 калорий, а в 100 граммах китайской капусты сорта бок-чой вообще 12 калорий.

2. Перекусывайте белками и углеводами

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Для подавления приступов голода при наращивании мышечной массы и сжигании жира рекомендуется сочетать углеводы с белком. Диетолог Эми Гудсон объяснила: белок переваривается медленнее, поэтому вы чувствуете сытость после еды, что сказывается на общем количестве потреблённых калорий. "Если вы едите углеводы сами по себе, они могут резко повысить уровень сахара в крови, а позже он понизится — и случится энергетический сбой", — добавила Гудсон. Почему нужно есть больше белковых продуктов? Белок является строительным материалом для роста мышц, а мышцы более метаболически активны, чем жир, что позволяет организму сжигать больше калорий даже во время отдыха.

3. Перед тем как поесть, пейте воду

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Выпивать стакан тёплой воды перед каждым приёмом пищи — хорошая привычка для ускорения сжигания жира. И вот почему. Прежде всего вода необходима для оптимального функционирования органов. Кроме того, поддержание водного баланса может помочь потреблять меньше калорий — многие ошибочно принимают жажду за голод. Вода, выпитая перед едой, наполнит желудок и поможет утолить голод, но без калорий.

4. Раз в неделю говорите "нет" мясу

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Некоторые читатели точно слышали о международном движении "Понедельник без мяса". Его приверженцы призывают людей не есть мясо по понедельникам, тем самым улучшить своё здоровье и "здоровье планеты". Как пишет Express, участие в такой акции может способствовать снижению веса. Говорят, что вегетарианская диета столь же эффективна для похудения, как и популярная средиземноморская. Но быть вегетарианцем или веганом не значит потреблять меньше калорий, поэтому важно сосредоточиться на том, что вы едите в этот один день постных приёмов пищи в неделю. Важно потреблять высококачественный растительный белок.

Одно исследование, в котором участвовали люди, страдающие ожирением, показало, что большинство мужчин и женщин теряют вес, когда переключаются на растительный белок вместо красного мяса и животного белка Мишель Брауд Диетолог

Растительным белком, который отлично подходит для диеты, станут орехи, фасоль и бобовые, тофу, сейтан, некоторые злаки и овощи, семена сои.