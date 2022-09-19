5 головных уборов – трендов осени-2022, которые визуально молодят

Аксессуары в образе крайне важны, потому как дополняют его и делают завершённым. С наступлением осени многие из нас уже вовсю носят головные уборы. Обычно их рассматривают с точки зрения практичности, из-за чего шапки или платки часто не сочетаются с верхней одеждой. Чтобы вы оставались на волне модных трендов сезона осень – зима 2022/2023, расскажем про головные уборы, которые не только выглядят стильно, но и визуально скинут вам несколько лет.

1. Бейсболка — новое модное веяние среди головных уборов осенью 2022 года

Найдите интересное сочетание с бейсболкой, чтобы оказаться самыми модными осенью 2022 года. Фото © Shutterstock

Универсальный головной убор, который можно носить как летом, так и зимой. Бейсболка интересно сочетается с тренчем, пальто или утеплённой кожаной курткой, стильно этот аксессуар смотрится даже с дублёнкой, спортивной курткой или пуховиком. Чтобы соответствовать трендам сезона осень – зима 2022/23, выбирайте головные уборы однотонные, но украшенные вышивкой, пирсингом, цепями или логотипом бренда. Кепки любит носить молодёжь, потому этот головной убор ассоциируется с юностью и дерзостью. Поэтому и вы в бейсболке будете казаться моложе.

2. Шерстяной берет — трендовый аксессуар сезона осень – зима 2022/2023

Головной убор, который привнесёт в образ ретрошик, — шерстяной берет. Фото © Shutterstock

Тренд сезона осень – зима 2022/23, признанный модными экспертами и кутюрье, — шерстяной берет. Такой головной убор привнесёт в образ ретрошик и немного французского шарма, а ещё он определённо придётся по вкусу большинству модниц. Берет можно сочетать с пальто и шубой, дублёнкой и кожаной курткой свободного кроя. Кстати, в этом сезоне можно не бояться экспериментировать: попробуйте сочетать береты из бархата и кашемира, вязаные и кожаные, украшенные аксессуарами и нашивками.

3. Меховая или кожаная панама — дерзкий эксперимент в осенних трендах 22-го

Панама — интересный аксессуар, который сделает наряд запоминающимся и модным. Фото © Shutterstock

Панама — чудо-открытие 90-х, к которому поначалу все относились скептически. Мода на то время вернулась, и головные уборы из лихих девяностых уже несколько лет как считаются самым стильным аксессуаром. Не стал исключением и сезон осень – зима 2022/23: на показах дизайнеры предлагали сделать панаму повседневной вещью. Панама здорово сочетается с пальто, тренчем и дублёнкой, можно поэкспериментировать с бомберами и пуховиками. Настоящий хит сезона — панамы, выполненные из кожи и экомеха, плюша и денима. Тем, кто дополнит осенний образ таким головным убором, на вид точно не дадут больше 25 лет.

4. Шляпа с широкими полями осенью 2022-го снова в моде

Разнообразные шляпки тоже вернулись в моду в сезоне осень – зима 2022/23. Фото © Shutterstock

Любите больше женственные и элегантные наряды? Тогда этот модный тренд сезона осень – зима 2022/23 придётся вам по вкусу: вернулись шляпы с широкими полями. Утеплённые модели идеально подчеркнут красоту обладательницы, добавив в образ нежности и утончённости. Экспериментировать вам никто не запрещает, потому маленькие шляпки или знаменитая гангстерская федора тоже смотрятся сейчас модно и стильно. Попробуйте примерить этот головной убор не только с пальто — найдите неповторимое сочетание.

5. Вязаные шапки и бини — нестареющая классика стильных головных уборов

Самые тёплые и уютные вязаные аксессуары не только согревают, но ещё и украшают. Фото © Shutterstock

Самые тёплые и уютные вязаные аксессуары, которые ассоциируются у всех с осенью, снова в моде. Фактурные шапки нейтральных оттенков, таких как серый, чёрный, бежевый или коричневый, дополнят образ и сделают акцент на верхней одежде и лице. Если вам нравится быть яркой и привлекать внимание, прикупите головные уборы модных нынче цветов: наряд станет по-осеннему броским и необычным. В тренде в сезоне осень – зима 2022/23 и подростковые шапки бини.