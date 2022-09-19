Самыми невыносимыми тёщами становятся женщины с этими именами
Если вдруг у обладательниц следующих имён родятся дочки, в силу своего характера эти женщины станут как раз теми тёщами-тираншами из анекдотов. У этих дам по струнке ходит не только муж, но и зять.
Про мать жены, то есть тёщу, всегда ходило множество легенд и сказок. Кому-то повезло очутиться в ряду счастливчиков — новоиспечённая родственница оказалась замечательным и добрым человеком. А кто-то угодил в кошмар наяву и обзавёлся тёщей-тираншей, не дающей спокойно жить. Женщины с какими именами обычно не согласны с выбором дочери и отыгрываются на зятьках? Рассказываем.
Имя Антонина
Женщину по имени Антонина отличает стремление к балансу и справедливости. Фото © Shutterstock
Женщина по имени Антонина отличается стремлением к балансу и справедливости. Она принципиальна, ответственна и рациональна. Обладательница этого имени как мать постарается обеспечить дочери лучшую жизнь, а значит, будет навязывать зятю собственное видение того, как ему обращаться с женой. Антонина с лёгкостью раздаёт советы, но и в трудную минуту первой придёт на помощь. Женщина с этим именем хозяйственная и опытная, достигает успеха в домашних делах, чего требует и от окружающих, даже от зятя.
Майя
Майя уже "воспитала" супруга, поэтому с удовольствием возьмётся за зятя. Фото © Shutterstock
В семейных отношениях Майя уже "воспитала" мужа, поэтому с удовольствием переключит внимание на зятя, как только он появится. Под маской доброжелательности и вежливости носительница имени Майя легко наговорит гадостей и раскритикует. Женщина до последнего играет роль невинного ангела, пытающегося просто помочь влюблённым наладить быт и семейную жизнь. Имя Майя наделило обладательницу умением манипулировать мужчинами, чем та успешно пользуется всё время.
Женское имя Лидия
Лидия даже может подставить зятя, лишь бы потом утешить обиженную дочку. Фото © Shutterstock
Энергичная, но консервативная Лидия окажется той тёщей, которая приходит без предупреждения и остаётся пожить на недельку. Обладательница этого имени не любит принимать решения быстро, поэтому сначала присматривается к поведению зятя, а уже потом устраивает допрос с пристрастием. Лидия аргументированно разложит по полочкам все недостатки мужа дочери и скажет, что тот молодой человек, которого предлагала она, такого себе не позволил бы. Лида даже может подставить зятя, лишь бы потом утешать обиженную дочурку и упрекать её супруга в несоответствии идеалу.
Алла
Алла не даст дочь в обиду и часто будет наведываться к молодым, чтобы отчитать провинившегося зятька. Фото © Shutterstock
Первое время после знакомства с зятем Алла играет образцовую женщину и не вмешивается в жизнь дочери и её мужа. Но как только зятёк допустит ошибку, пусть даже небольшую, носительница этого имени сразу же окажется на пороге квартиры молодых и начнёт скандалить. Алла души не чает в дочери, поэтому защищает по поводу и без. Пользуясь авторитетом в семье, Алла находит болевые точки зятя и заставляет его делать так, как она хочет.
Имя Регина
Регина как тёща всегда критикует зятя. Фото © Shutterstock
Имя Регина наделяет обладательницу своеобразным характером: с одной стороны, женщина добра и справедлива, с другой — злопамятна и не прощает ошибок. Регина критикует зятя всегда, думая, что таким образом помогает ему улучшить поведение. Носительница имени Регина — прирождённый лидер, поэтому слова такой тёщи влиять на жизнь молодой семьи определённо будут, даже если парочка этого не хочет.
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