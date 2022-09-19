Самыми невыносимыми тёщами становятся женщины с этими именами

Про мать жены, то есть тёщу, всегда ходило множество легенд и сказок. Кому-то повезло очутиться в ряду счастливчиков — новоиспечённая родственница оказалась замечательным и добрым человеком. А кто-то угодил в кошмар наяву и обзавёлся тёщей-тираншей, не дающей спокойно жить. Женщины с какими именами обычно не согласны с выбором дочери и отыгрываются на зятьках? Рассказываем.

Имя Антонина

Женщину по имени Антонина отличает стремление к балансу и справедливости. Фото © Shutterstock

Женщина по имени Антонина отличается стремлением к балансу и справедливости. Она принципиальна, ответственна и рациональна. Обладательница этого имени как мать постарается обеспечить дочери лучшую жизнь, а значит, будет навязывать зятю собственное видение того, как ему обращаться с женой. Антонина с лёгкостью раздаёт советы, но и в трудную минуту первой придёт на помощь. Женщина с этим именем хозяйственная и опытная, достигает успеха в домашних делах, чего требует и от окружающих, даже от зятя.

Майя

Майя уже "воспитала" супруга, поэтому с удовольствием возьмётся за зятя. Фото © Shutterstock

В семейных отношениях Майя уже "воспитала" мужа, поэтому с удовольствием переключит внимание на зятя, как только он появится. Под маской доброжелательности и вежливости носительница имени Майя легко наговорит гадостей и раскритикует. Женщина до последнего играет роль невинного ангела, пытающегося просто помочь влюблённым наладить быт и семейную жизнь. Имя Майя наделило обладательницу умением манипулировать мужчинами, чем та успешно пользуется всё время.

Женское имя Лидия

Лидия даже может подставить зятя, лишь бы потом утешить обиженную дочку. Фото © Shutterstock

Энергичная, но консервативная Лидия окажется той тёщей, которая приходит без предупреждения и остаётся пожить на недельку. Обладательница этого имени не любит принимать решения быстро, поэтому сначала присматривается к поведению зятя, а уже потом устраивает допрос с пристрастием. Лидия аргументированно разложит по полочкам все недостатки мужа дочери и скажет, что тот молодой человек, которого предлагала она, такого себе не позволил бы. Лида даже может подставить зятя, лишь бы потом утешать обиженную дочурку и упрекать её супруга в несоответствии идеалу.

Алла

Алла не даст дочь в обиду и часто будет наведываться к молодым, чтобы отчитать провинившегося зятька. Фото © Shutterstock

Первое время после знакомства с зятем Алла играет образцовую женщину и не вмешивается в жизнь дочери и её мужа. Но как только зятёк допустит ошибку, пусть даже небольшую, носительница этого имени сразу же окажется на пороге квартиры молодых и начнёт скандалить. Алла души не чает в дочери, поэтому защищает по поводу и без. Пользуясь авторитетом в семье, Алла находит болевые точки зятя и заставляет его делать так, как она хочет.

Имя Регина

Регина как тёща всегда критикует зятя. Фото © Shutterstock