Кошек этих 10 пород нельзя пускать в постель ни при каких обстоятельствах

Агрессия со стороны животного — одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются владельцы домашних кошек. Многие люди не знают, как с ней справиться. Что интересно, есть особенно нахальные породы хвостатых и об этом лучше узнать заранее, прежде чем завести питомца. Для некоторых независимое и дерзкое поведение кошки может стать неприятным сюрпризом, другие же, наоборот, узнают в домашнем любимце себя. Собрали список — ответ на вопрос, какие породы кошек самые агрессивные. Если вам и придётся по вкусу кто-то из этих кошек, не спешите с ними миловаться, тем более нежиться в кровати — увы, не все породы подходят для "постельного режима".

Сингапурская кошка

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Сингапурская кошка — одна из самых миниатюрных в нашем топе агрессивных пород. Эта красавица не способна причинить вреда, если навалится на хозяина всем весом. Зато она жаждет изучить владельца, карабкаясь и цепляясь за всё, до чего дотягиваются лапы. Так что ожидайте много царапин. Это невероятно музыкальная порода, поэтому, если кошке вдруг станет скучно, вы, скорее всего, услышите об этом раньше, чем увидите. Как правило, большинство хвостатых прощаются с гиперактивной игривостью по мере взросления, но сингапурских кошек это не касается.

Корат

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Корат — редкая порода кошек, одна из древнейших. Эти хвостатые родом из Таиланда и стоят недёшево, а ещё могут иметь генетические заболевания, если к вопросу разведения заводчик не подошёл должным образом. Кораты жаждут постоянного внимания и любят интерактивные игры. Выражением мордочки и взаимодействием с вами такие кошки дадут понять, если их что-то раздражает. Могут даже наброситься, если решат, что вы не уделяете им всё своё внимание.

Американская жесткошёрстная кошка

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Американскую жёсткошёрстную ещё называют проволочношёрстной — за необычный вид шерсти, которая напоминает пружинки. Такая кошка — идеальный компромисс между ласковым питомцем, не слишком требовательным и очень активным. Эти хвостатые умеют развлекать сами себя, но, если оставить в одиночестве слишком надолго, со скуки порушат мебель. Проволочные кошки — прирождённые охотницы, поэтому не удивляйтесь, если питомец будет радовать вас добычей в виде птичек или мышей.

Египетский мау

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Гламурные египетские мау уравновешены, умны и послушны. Если вы предпочитаете верность собаки, но больше любите кошек, эта элегантная порода для вас. У мау собачий характер, они ласковы, дружелюбны и поддаются дрессировке. Есть одно но: наличие высокого интеллекта означает, что египетские кошки могут наброситься на вас, когда им вдруг станет скучно, и тем самым покажут, кто в доме хозяин.

Пикси-боб

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Искусственно выведенные пикси-бобы — очень общительные и уверенные в себе кошки. Они очень вокальны, причём не из-за мяуканья. Пикси-бобы известны тем, что рычат на хозяев, а тем более на незнакомцев. Их фирменный короткий хвост указывает на сильное сходство с дикими рысями. Кошки породы пикси-боб очень крупные и очень сильные. Если вдруг что-то пошло не по их сценарию, бросятся на обидчика всем своим весом.

Шотландская вислоухая (скоттиш-фолд)

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У кошек породы шотландская вислоухая репутация очень дружелюбных питомцев, которые отлично ладят с детьми и собаками. Скоттиш-фолд — ещё одна вокальная порода, но её мяуканье и мурчание более мягкое. Внешне эти кошки не слишком агрессивны, но на деле они просто умело скрывают дерзкую сторону. Если оставите шотландскую вислоухую одну слишком надолго, пощады не ждите. В повседневной жизни она требует значительного внимания, поэтому, если вы часто отсутствуете дома, эта кошка не для вас.

Бенгальская кошка

Фото © Pixabay / uschi_du

Красивый раскрас этих хвостатых — постоянное напоминание о том, что они дикие по своей природе, всё потому, что представляют собой гибрид бенгальской и домашней кошек. Если хотите такого питомца домой, убедитесь, что выбранный вами экземпляр правильно одомашнен. У бенгальских кошек могут возникать поведенческие проблемы: они могут метить территорию или быть крайне агрессивными, если их основные потребности не удовлетворены. Если вы ищете не требующую особого ухода домашнюю кошку, бенгальская явно не подойдёт: с ней нужно заниматься, дрессировать и корректировать поведение.

Бомбейская кошка (бомбей)

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Поскольку бомбейская порода — смесь гибридов, она впитала в себя многочисленные сильные черты поведения. Эти кошки бесстрашны и агрессивны, а также ненавидят ходить в лоток. Ещё они удивительно сильны для своего размера. Бомбейская кошка требует значительного внимания, и, если его не получает, пиши пропало.

Сфинкс

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Сфинксы — гиперактивные кошки, которым нужно много игрового времени, но они также невероятно умны. Они способны обучаться трюкам, и некоторые владельцы говорят, что успешно научили сфинксов команде "апорт". Однако высокий интеллект в сочетании с низкой нагрузкой может привести к тому, что сфинкс будет загибаться от скуки. Постоянное развлечение этой породе необходимо во избежание агрессивного поведения.

Сиамская кошка

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