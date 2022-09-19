Астропрогноз на 19–25 сентября от Василисы Володиной: Как пройдёт неделя с привкусом декаданса
Сейчас многие заметят, как неизбежно рушатся старые, привычные вещи. При этом будет казаться, что за горизонтом "вообще ничего нет, тупик". Виновники пессимизма — природные циклы, но унывать не стоит.
Астрологический прогноз на неделю с 19 по 25 сентября
Наступившая неделя 19–25 сентября имеет отчётливый привкус декаданса и осени, причём в психологическом, а не в природном смысле, предупредила астролог Василиса Володина. Нам будут сплошь и рядом являться примеры неизбежного разрушения старого, на которое мы всё равно будем полностью завязаны. Настроение некоторых станет слишком уж пессимистичным, поскольку внутреннее видение будущего полностью отсутствует. Может даже казаться, что там, за горизонтом, ничего нет вообще, но это ложное ощущение.
Виновниками этого пессимизма могут стать не только реальные природные циклы, но и астрономическая осень с вхождением Солнца в Весы (ночь теперь длиннее дня), и ретроградность Меркурия, не дающая двигаться вперёд в привычном темпе, и усиливающееся сожжение Венеры, и последняя неделя лунного месяца, которые пытаются утопить нас в эмоциях по поводу личных итогов. Да и других влиятельных вредителей на небе предостаточно
Как действовать в период с 19 по 25 сентября
Главное сейчас — не унывать, помнить философское "всё проходит, и это пройдёт". 26 сентября начнётся новый лунный месяц, когда станут видны выходы из тупиков. Не требуйте от себя многого, не спешите, всему своё время, и даже небольшой результат — уже хорошо. Ежедневно фокусируйтесь на текущих переживаниях, сиюминутных, анализируйте: хорошо вам сейчас, уютно, удобно?
Сейчас ВСЁ хорошо с точки зрения физического проживания момента? Если да, тогда тревоги — это пустое беспокойство ума. Слишком много "головы" сейчас вредно, постарайтесь "включить" эмоции. Поэзия, музыка, чувствительное кино
- В понедельник и вторник (19 и 20 сентября) постарайтесь не мёрзнуть. Для этого одевайтесь тепло, сходите в сауну, если есть возможность, а ещё ложитесь спать пораньше.
- В среду и четверг (21 и 22 сентября) будьте яркими, но никого не перекрикивайте, нарываться тоже не надо.
- На пятницу, 23 сентября, можно планировать дела, которые принесут серьёзные изменения. Однако это должны быть вещи, не связанные с тяжёлой физической работой.
- Выходные 24–25 сентября сделайте семейными: суббота и воскресенье отлично подойдут для решения домашних дел и вопросов, посоветовала Василиса Володина.
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