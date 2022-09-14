Космические драмы и неудачи в любви: Астролог назвала самые опасные дни ретроградного Меркурия

Период ретроградного Меркурия традиционно ассоциируется с неприятностями, задержками и разочарованием. Важные письма теряются, сообщения не доходят, планы рушатся по самым непредсказуемым причинам. Но есть и плюсы: настало время поразмышлять о прошлом, поискать в нём ответы на важные вопросы. Сейчас как никогда обострена интуиция, а совпадения могут быть экстраординарными. В беседе с Лайфом астролог, психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия" Анна Гусева раскрыла, как минимизировать влияние ретроградности и в какие даты в сентябре 2022 года стоит быть особенно осторожными.

Меркурий начал обратное движение ещё 9 сентября, в зодиаке Весы, отвечающем за партнёрство и баланс. Наступил тот самый период, когда о себе напомнят бывшие возлюбленные. Не рискуйте долгосрочными отношениями с нынешним партнёром из-за мимолётной сентиментальности или вспыхнувшей вдруг страсти. 23 сентября Меркурий покинет Весы и войдёт в практичную Деву, что сделает вторую половину периода ретроградности особенно интенсивной. Энергия Девы ориентирована на детали и продуктивность, однако в период обратного движения наименьшей планеты Солнечной системы всё это рискует превратиться в беспокойство и пустую суету.

Берегите силы и помните, что 2 октября этот сложный период закончится. Минимизировать влияние Меркурия можно осторожностью и аккуратностью в делах. Перепроверьте два раза, дошли ли ваши сообщения, так ли поняты слова. Перечитывайте всё, что подписываете, будьте внимательны, даже набирая ПИН-код в банкомате. Не верьте устным обещаниям, требуйте письменных гарантий Анна Гусева Астролог, психолог

Самые опасные дни ретроградного Меркурия (10 сентября – 2 октября)

16 сентября — день большой космической драмы. Венера "столкнётся" с Марсом, а это может привести к конфликтам не только с партнёром, но и с ближайшими родственниками и друзьями. Соединение Солнца с Нептуном может принести моральное и физическое истощение. Ничего не подписывайте в этот день, не давайте обещаний и не ходите на свидания.

— день большой космической драмы. Венера "столкнётся" с Марсом, а это может привести к конфликтам не только с партнёром, но и с ближайшими родственниками и друзьями. Соединение Солнца с Нептуном может принести моральное и физическое истощение. Ничего не подписывайте в этот день, не давайте обещаний и не ходите на свидания. 18 сентября — напряжённый день. Солнце соединяется с Плутоном, что даёт силы изменить жизнь в выбранном заранее направлении. Соединение Меркурия и Юпитера может вызвать эйфорию. Опасайтесь высокомерия.

— напряжённый день. Солнце соединяется с Плутоном, что даёт силы изменить жизнь в выбранном заранее направлении. Соединение Меркурия и Юпитера может вызвать эйфорию. Опасайтесь высокомерия. 23 сентября Меркурий вернётся в Деву, что внесёт путаницу и в повседневную, и в рабочую жизнь. Могут обостриться проблемы со здоровьем.

Меркурий вернётся в Деву, что внесёт путаницу и в повседневную, и в рабочую жизнь. Могут обостриться проблемы со здоровьем. 24 сентября — неудачный день для всего, что связано с любовными отношениями. Особенно опасны иллюзии, сейчас они могут разрушить даже крепкие связи.

— неудачный день для всего, что связано с любовными отношениями. Особенно опасны иллюзии, сейчас они могут разрушить даже крепкие связи. 28 сентября активируются амбиции и решимость, но в период обратного движения Меркурия они могут сослужить плохую службу. Если вы решитесь вдруг на кардинальные поступки, потерпите два-три дня. Возможно, ситуация изменится на прямо противоположную.

Как ретроградный Меркурий влияет на знаки зодиака в сентябре 2022-го?

Спешка в период, когда Меркурий ретроградит, приведёт Овнов к неминуемым потерям. Замедлитесь. Думайте, прежде чем говорить, и смотрите, прежде чем прыгать. Будьте особенно осторожны рядом с огнём, острыми предметами, оружием и механизмами.

Упрямство может сломить людей, рождённых под знаком зодиака Телец. Сейчас нужно быть гибкими. Обучение (в широком смысле слова) может занимать больше времени, но принесёт хорошие плоды. Остерегайтесь ревности и будьте осторожны с деньгами.

Из всех знаков зодиака период ретроградности Меркурия тяжелее всех переживут Близнецы. Сейчас не стоит заниматься сразу несколькими вещами. Сосредоточьтесь на чём-нибудь одном. Занятия спортом помогут представителям этого воздушного знака зодиака очистить голову от всего лишнего. Будьте осторожны в общении с соседями, братьями и сёстрами, учениками или учителями.

Эмоции будут мешать Ракам мыслить рационально. Внутренним инстинктам тоже не стоит безоговорочно доверять. Сейчас всё работает против вас, поэтому будьте осторожны и думайте в первую очередь о безопасности Анна Гусева Астролог, психолог

Гордыня, своенравие или чрезмерная драматизация могут создать много проблем Львам. Сейчас лучший друг этих представителей стихии Огня — дисциплина. Может появиться большой соблазн забросить рабочие дела ради веселья, но делать этого не стоит: найдите другой выход для творческой энергии.

Дева — ещё один знак зодиака, на который ретроградный Меркурий оказывает очень сильное влияние. Этим людям стихии Земли стоит очень внимательно относиться к эмоциям. Ваша излишняя придирчивость приведёт к тому, что вы останетесь ни с чем. Разрешите себе ошибаться, в конечном итоге это свойственно всем индивидам. Будьте внимательны с теми, кто предлагает помощь, — такие "доброжелатели" могут действовать не в ваших интересах.

Пытаясь исправить на первый взгляд несправедливость, Весы рискуют сыграть роль адвоката дьявола. Не спешите бросаться на амбразуру, дайте себе шанс понаблюдать за развитием ситуации со стороны. Будьте аккуратны в отношениях, внимательно изучайте все документы, которые собираетесь подписать.

Скорпионам стоит оставить попытки манипулировать другими, даже если кажется, что такие действия — во благо. Сейчас представители этого знака зодиака склонны воспринимать всё слишком серьёзно, а поэтому рискуют стать навязчивыми советчиками. Нужно остерегаться ошибок в финансах и неправильных решений в личных делах.

Стрельцы сейчас склонны мыслить рассеянно и отвлекаться по любому поводу. Будьте аккуратны — проблемы, которые вам кажутся смешными, способны доставить много хлопот. Время не подходит для дальних поездок или общения на иностранном языке, слишком велик риск потерять важную информацию при переводе Анна Гусева Астролог, психолог

Козероги могут почувствовать, что сейчас сложно оставаться организованными и контролировать своё время. Инициатива ускользает, а безответственность других людей может разрушить все планы. Трудности возникнут при общении с начальством.

Водолеям стоит опасаться собственной самоуверенности. Прислушивайтесь к мнению других. Ваше обычное бунтарство в период ретроградного Меркурия может принести больше проблем, чем обычно. Общение с коллегами или друзьями тоже доставит больше хлопот.