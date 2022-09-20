В России призвали полностью запретить ввоз и продажу электронных сигарет

Самым эффективным методом борьбы с курением может стать только полный запрет на ввоз, производство и продажу электронных сигарет. Такое мнение выразила глава Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

"В настоящее время эффективным методом для снижения распространённости курения среди детей, подростков и взрослых может стать только полный запрет на ввоз, производство, оборот, продажи и потребление электронных систем доставки никотина и систем без никотина: вейпов, электронных сигарет, систем нагревания табака", — сказала врач ТАСС.

Она отметила, что программа "по противодействию потреблению никотинсодержащих продуктов" на период до 2035 года направлена на постепенное снижение потребления табака и вывод табачной продукции из оборота с целью сокращения смертности от болезней, связанных с курением.

"Достижение этих целей будет невозможно, если уже сейчас законодательно не запретить всю эту "иную никотинсодержащую продукцию", — добавила Гамбарян.