В России призвали полностью запретить ввоз и продажу электронных сигарет
Эксперт Минздрава Гамбарян призвала запретить ввоз и продажу электронных сигарет в РФ
Самым эффективным методом борьбы с курением может стать только полный запрет на ввоз, производство и продажу электронных сигарет. Такое мнение выразила глава Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.
"В настоящее время эффективным методом для снижения распространённости курения среди детей, подростков и взрослых может стать только полный запрет на ввоз, производство, оборот, продажи и потребление электронных систем доставки никотина и систем без никотина: вейпов, электронных сигарет, систем нагревания табака", — сказала врач ТАСС.
Она отметила, что программа "по противодействию потреблению никотинсодержащих продуктов" на период до 2035 года направлена на постепенное снижение потребления табака и вывод табачной продукции из оборота с целью сокращения смертности от болезней, связанных с курением.
"Достижение этих целей будет невозможно, если уже сейчас законодательно не запретить всю эту "иную никотинсодержащую продукцию", — добавила Гамбарян.
Ранее омбудсмен Ирина Волынец предложила запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов подросткам. Несмотря на то что производители позиционируют безникотиновые вейпы как "относительно безопасные", нормы содержания различных химических веществ в жидкостях для них не установлены.
Flickr / HS You