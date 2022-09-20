Пенсионер из Москвы затащил в квартиру 12-летнего мальчика и избил палкой от швабры за смех

Пенсионер из Москвы серьёзно избил 12-летнего мальчика за громкий смех. Как сообщили в Главном управлении Следственного комитета РФ по городу, школьник попал в реанимацию.

Инцидент произошёл вчера вечером на территории Преображенского района столицы. По предварительным данным, 68-летний мужчина силой отвёл "шумного" ребёнка домой и несколько раз ударил его палкой от швабры. Как рассказал Лайфу источник, пенсионер крайне недолюбливал мальчика. Именно поэтому удары ему он наносил с особой жестокостью: у ребёнка шок первой степени и травмы нескольких брюшных органов.

"Пожилой мужчина доставлен в следственный отдел для проведения проверочных мероприятий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавили в СКР.