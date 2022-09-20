Нижнекамск тонет всё глубже: "Нефтехимик" потерпел восьмое поражение подряд на старте сезона в КХЛ

К первому перерыву гости вели с преимуществом в две шайбы благодаря точным броскам Энтони Камары и Михаила Назарова. В третьем периоде сибиряки забили три гола подряд. Дубль оформил нападающий хозяев Владимир Бутузов, также отличился Илья Морозов.