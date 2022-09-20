Нижнекамск тонет всё глубже: "Нефтехимик" потерпел восьмое поражение подряд на старте сезона в КХЛ
Дубль Бутузова принёс "Сибири" волевую победу в матче КХЛ против "Нефтехимика"
Нижнекамский "Нефтехимик" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл новосибирской "Сибири". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
К первому перерыву гости вели с преимуществом в две шайбы благодаря точным броскам Энтони Камары и Михаила Назарова. В третьем периоде сибиряки забили три гола подряд. Дубль оформил нападающий хозяев Владимир Бутузов, также отличился Илья Морозов.
"Нефтехимик", потерпевший восьмое поражение подряд на старте сезона, с одним набранным баллом занимает последнее, 11-е, место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Сибирь" набрала 11 очков и поднялась на четвёртую позицию.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Сибирь" – "Нефтехимик" — 2:3
Шайбы: Камара 11' (0:1), Назаров 19' (0:2), Морозов 42' (1:2), Бутузов 52' (2:2), Бутузов 58' (3:2)
ХК "Нефтехимик"