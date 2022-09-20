НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 сентября, 15:06

Нижнекамск тонет всё глубже: "Нефтехимик" потерпел восьмое поражение подряд на старте сезона в КХЛ

Дубль Бутузова принёс "Сибири" волевую победу в матче КХЛ против "Нефтехимика"

Нижнекамский "Нефтехимик" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл новосибирской "Сибири". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

К первому перерыву гости вели с преимуществом в две шайбы благодаря точным броскам Энтони Камары и Михаила Назарова. В третьем периоде сибиряки забили три гола подряд. Дубль оформил нападающий хозяев Владимир Бутузов, также отличился Илья Морозов.

Тимченко в 11-й раз избран председателем совета директоров КХЛ

Тимченко в 11-й раз избран председателем совета директоров КХЛ

"Нефтехимик", потерпевший восьмое поражение подряд на старте сезона, с одним набранным баллом занимает последнее, 11-е, место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Сибирь" набрала 11 очков и поднялась на четвёртую позицию.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Сибирь" – "Нефтехимик" — 2:3

Шайбы: Камара 11' (0:1), Назаров 19' (0:2), Морозов 42' (1:2), Бутузов 52' (2:2), Бутузов 58' (3:2)

Обложка ©

ХК "Нефтехимик"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров