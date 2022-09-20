Правительство сверстало дефицитный бюджет до 2025 года
Мишустин сообщил, что правительство спрогнозировало дефицит бюджета в 2023 году в два процента ВВП
Дефицит российского бюджета на 2023 год составит три триллиона рублей, что эквивалентно двум процентам ВВП. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.
"Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 триллионов рублей, уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства. Расходы — около 29 триллионов", — проинформировал он.
Нехватка средств будет покрыта в основном за счёт заимствований. Такой подход, по словам Мишустина, даст возможность не тратить средства ФНБ и обеспечить приемлемый уровень госдолга.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что федеральный бюджет России на 2023–2025 годы должен отвечать приоритетам страны и вызовам, с которыми она сталкивается. Глава государства отметил, что тема бюджетных проектировок на ближайшие годы крайне важна. Позже "Коммерсант" писал, что бюджет на 2023–2025 годы рассчитали с учётом любых неожиданностей.