Правительство сверстало дефицитный бюджет до 2025 года

Дефицит российского бюджета на 2023 год составит три триллиона рублей, что эквивалентно двум процентам ВВП. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

"Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 триллионов рублей, уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства. Расходы — около 29 триллионов", — проинформировал он.