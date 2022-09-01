Миллиардер из подмосковного "Версаля": Кто стоит за сносом исторического особняка Салтыковой в Санкт-Петербурге Председателю Следственного комитета пришлось лично защищать от сноса памятник архитектуры в Северной столице. Заказчиком работ оказался влиятельный богач из Подмосковья. Чем он прославился? 31 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © t.me / SOS СПб СНОС, © YouTube / ГТРК Кострома

Марш-бросок Бастрыкина

В середине августа жители Санкт-Петербурга заметили подозрительное движение строительной техники во дворе исторического особняка на Большой Морской улице. Его возвели в 1845 году по проекту архитекторов Пономарёва и Боссе для княгини Елизаветы Салтыковой — внучки графа Александра Строганова. Знаменитый художник Карл Брюллов написал её портрет в этих стенах, картина экспонируется в Русском музее. В последнее время в особняке Салтыковой располагался военкомат. В 2010 году здание обветшало и было скрыто за строительной сеткой.

Когда рабочие уже фактически разобрали западный флигель дома, градозащитники забили тревогу и стали жаловаться в различные инстанции. Однако ситуация не менялась, снос продолжался.

Так сносили дворовые флигели особняка Салтыковой на улице Большой Морской, 51 Видео © t.me / SOS СПб СНОС

Несколько дней назад по центру Петербурга пронёсся кортеж главы СК РФ Александра Бастрыкина и направился прямиком к особняку Салтыковой. Главный следователь страны решил лично разобраться в ситуации. Он осмотрел здание, после чего забрал с собой для разговора Антона Плютова — гендиректора Северной земельной компании. Эта фирма проводит демонтаж.

Через пару часов после приезда в Северную столицу Бастрыкина райсуд запретил любые работы в особняке как минимум до очередного судебного заседания, которое состоится 14 сентября. На нём рассмотрят законность выданных Смольным разрешений на превращение памятника архитектуры в современный бутик-отель. Согласно утверждённому чиновниками проекту, застройщик выкупил дом Салтыковой за 63 миллиона рублей, обязался сохранить его фасад и часть лицевого корпуса, но получил право снести все дворовые флигели. На их месте и планировалось возвести шестиэтажную гостиницу. Общий объём инвестиций — около одного миллиарда рублей.

Слева допрос Антона Плютова, директора Северной земельной компании. Справа его рабочих увозят в отделение полиции для проверки документов. Фото © t.me / Следком, SOS СПб СНОС

В тот же день зазвонил телефон у малоизвестного широкой общественности мецената и застройщика 68-летнего Виктора Тырышкина. Его тоже пригласили побеседовать со следователями, причём как основного инвестора сноса. С января 2016-го по ноябрь 2019-го Тырышкин владел Северной земельной компанией напрямую, но затем переписал этот бизнес на Euroactive Ltd — кипрский офшор, где директором трудится Алексей Понедельников, экс-глава Агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга.

— Я сразу приехал. Это был не допрос, а душевный разговор. В нашем понимании нарушений нет, документы в идеальном порядке. Но Александра Ивановича (Бастрыкина. — Прим. Лайфа) очень волнует состояние Петербурга и он усмотрел нарушения. Собственно, это пока непонятно, будут разбираться люди. Работы я приостановил без всяких запретительных мер, — раскрыл подробности беседы сам Тырышкин.

Меценат и застройщик Виктор Тырышкин. Фото © sevkray.ru

Регалий у Тырышкина не счесть. Он автор пятидесяти научных трудов в разных сферах, заслуженный строитель, почётный гражданин четырёх городов, дважды кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", пять раз его награждала орденами за восстановление храмов Русская православная церковь.

Как выяснил Лайф, Виктор Тырышкин вполне мог позволить себе прилететь в Петербург на вертолёте из личного имения в подмосковном Пушкине.

Подмосковный "Версаль" Тырышкина

"Внимание! Частная собственность. Вход воспрещён. Ведётся видеонаблюдение". Свыше восьми гектаров лучших земель подмосковного Пушкина огорожены глухим кирпичным забором, все въезды на территорию охраняются, чужим не пройти. Но со спутниковых снимков можно разглядеть, что там находится. Видны три монументальных дома (один из них с куполом), вертолётная площадка, ландшафтный парк, фонтаны, каскад прудов, аллеи из сосен, лип и берёз. Это настоящий дворцовый комплекс. Сколько он стоит, сказать трудно: аналогов поблизости нет. Однако цена имения может доходить до десятка миллиардов рублей.





Различные базы данных свидетельствуют, что здесь живёт Виктор Тырышкин, его жена Людмила, 37-летняя дочь Ирина Колосова, зять и внучка. Согласно выпискам из ЕГРН, дворцовая земля семьи имеет смехотворную кадастровую стоимость — 114 тысяч рублей, именно с этой суммы платятся налоги. А находится эта недвижимость на балансе предприятия "Лира", которым владеет и управляет Колосова. Также на "Лиру" записан весь прилегающий лес площадью почти 18 гектаров с кадастровой ценой чуть более миллиона рублей.

Лес площадью почти 18 гектаров возле дворца тоже принадлежит фирме семьи Виктора Тырышкина. © Публичная кадастровая карта Росреестра России

Жители Пушкина — те, что постарше, — отлично знают Виктора Тырышкина. В нулевых-десятых основанная им "Корпорация ВИТ" застроила полгорода. Местные были, мягко говоря, не рады. Тырышкина обвиняли в манипуляциях с публичными слушаниями, приобретении муниципальной собственности за бесценок, возведении "человейников" без школ и детсадов, превышении в 2,5 раза допустимой плотности населения. В форумах и пабликах тех лет Тырышкина проклинали, собирали подписи против его проектов, составляли жалобы на него в прокуратуру.

— В селе Левково ВИТ прибрала к рукам детский лагерь: сейчас там отель "Астория-1". Потом с Тырышкиным воевали из-за строительства высоток в устье Серебрянки: все отходы смывались в реку. На другом берегу ВИТ застроила кусок дендропарка, — рвала и метала десять лет назад Светлана Булаева, на тот момент депутат городского совета Пушкина. — Но впервые я столкнулась с непорядочностью Тырышкина, когда он забрал уже отремонтированную школу для детей с ослабленным здоровьем и прилегающую территорию старой усадьбы, где были учительские дома-огороды. Обещали сделать зону отдыха. Но в итоге там появилась тырышкинская вотчина.

Речь о том самом дворцовом комплексе семьи Тырышкиных. В дореволюционные времена на этих землях была усадьба парфюмерного короля Российской империи Генриха Брокара. Его духи тогда ценились наравне с французскими. Если судить по архивным снимкам, парфюмер жил скромнее Виктора Тырышкина.







Большевики национализировали усадьбу Брокара. В 1945 году, сразу после войны, в ней разместили санаторную школу-пансион для детей с лёгочными заболеваниями. Позднее рядом возвели четырёхэтажный кирпичный корпус и перевели воспитанников туда. В девяностых всё пришло в запустение: усадебный дом сгорел, парк зарос. А в нулевых была закрыта на ремонт и сильно обветшавшая школа.

Поначалу местные верили, что им вернут учебное заведение, а рядом сделают парк. Искренне радовался пушкинский краевед Григорий Китайгородский.

— В 2003–2005 годах территорию усадьбы отреставрировали. Восстановлены пруды, камнепад, аллеи, мостики, водопад, расчистили родники, каскадные пруды, запущена рыба.

На то что в усадьбе изначально планировались лишь восстановительные работы, указывает и регистр ЕГРН. Согласно ему, эта земля получила категорию "особо охраняемых территорий для реконструкции зданий и инженерных сооружений".

Однако в 2010 году постановлением Правительства Московской области усадьба Брокара (главный дом, оранжерея, парк) была исключена из списка объектов культурного наследия в связи с утратой историко-культурного значения. Вскоре вокруг возвели высокий забор, бывшая школа превратилась в гостевой дом, сюда въехали жить Тырышкины.

Фотографии вотчины Тырышкина, сделанные издалека, через заборы, местными жителями. Фото © Пушкино сегодня

Жильё с видом на Петра I и особняк с башнями

Дворец в Пушкине — это не единственная дорогостоящая недвижимость Тырышкиных. Поблизости, в элитном посёлке Любимовка, им принадлежит краснокирпичный особняк с башнями. Именно в нём по паспорту прописан сам Виктор Тырышкин. К слову, и этот коттедж, и всё, что находится вокруг, построила его "Корпорация ВИТ". В среднем недвижимость в Любимовке стоит более 100 миллионов рублей.

Особняк с башнями в посёлке Любимовка. © Google Карты

В Москве у семьи Тырышкиных недвижимость по трём адресам.

На Большой Якиманке, в минуте ходьбы от Пречистенской набережной и памятника Петру I, у них апартаменты площадью 153 квадратных метра в ЖК премиум-класса "Коперник", примерная цена — свыше 200 миллионов рублей.

На Старой Басманной в исторической сталинке возле сада Баумана у них трёхкомнатная квартира. Вероятно, именно их трёшку (совпадает метраж и этаж) сейчас продают на портале Cian за 28,5 миллиона рублей.

В 3-м Крутицком переулке рядом с набережной Москвы-реки и Новоспасским прудом у них двушка в кирпичном доме, построенном по индивидуальному проекту, стоимость — около 23 миллионов рублей.







Согласно утечке из ЕГРП в 2016 году, напрямую на Виктора Тырышкина, его жену, дочь и зятя было записано 36 земельных участков. Большинство сейчас застроены типовыми высотками или премиальными коттеджами. Ещё дюжина земель на берегу реки Серебрянки, по адресу улица Надсоновская, 4–6, объединены в единый участок площадью полтора гектара для многоэтажного строительства. Пока что там огороды и теплицы.

Через разные бизнес-структуры Виктор Тырышкин владеет огромным количеством недвижимости. Это квартиры, технические сооружения, земли, а также торгово-офисный центр ВИТ на улице Чехова, 12, в Пушкине.

Официально всё скромно

На Виктора Тырышкина, связанные с ним кипрские офшоры, его родственников и управленцев записано 16 действующих компаний. Высокодоходная фирма там всего одна — это "Центр-ком" с 52 миллионами рублей чистой прибыли в 2021 году. Ещё шесть фирм принесли в сумме 6 миллионов рублей. Четыре организации показали убытки в 13 миллионов рублей. Пять юрлиц вовсе не сдали отчётность, это нарушение налогового законодательства.

Странная ситуация сложилась непосредственно в "Корпорации ВИТ". Прибыль там достигла трёх миллионов рублей, но ранее фиксировались убытки: минус 8,5 миллиона в 2020-м и минус 20 миллионов в 2019-м. Странно, учитывая, что как раз в это время между корпорацией и администрацией Пушкина были заключены тридцать госконтрактов общей стоимостью 97 миллионов рублей.

Таким образом, если исходить из бухгалтерской отчётности, Тырышкин и его семья — люди зажиточные, но не миллиардеры.

Ирина Колосова — дочь Тырышкина. Фото © ОК / Ирина Тырышкина (Колосова)

Путь к успеху

Виктор Тырышкин любит рассказывать, что сделал себя сам. Он родился в кировском селе, учился в нижегородской Выксе, высшее образование получил в петербургской Военно-космической академии. Его специальность — летательные аппараты и технологическое оборудование к ним. В 1973–1994 годах он проходил военную службу. Про тот период его жизни известно мало — лишь то, что он дослужился до звания полковника, а жил в городке № 2 в Болшево-1. Это было закрытое поселение, где работали военные учёные. Там же находился ряд секретных НИИ.

Виктор Тырышкин (слева вверху) с родителями и братом. © YouTube / "Корпорация ВИТ". Квартиры от застройщика

— В девяностых стране уже были не нужны армия и наука, потому я решил сменить деятельность. Начинал как обычный рабочий, мог сделать несколько норм по бетону, — рассказывал про себя журналистам Тырышкин. — Потом я создал коллектив из полковников, генералов, профессоров, академиков. Мы были обречены на успех: сначала было гаражное строительство, затем коттеджи, далее высотки.

В том же интервью Тырышкин признался, что бизнеса с человеческим лицом в принципе не бывает.

Откровение Виктора Тырышкина. © YouTube / "Корпорация ВИТ". Квартиры от застройщика

Но, разбогатев, он подумал о родине.

— Когда у нас пошли деньги, мы накормили семьи, купили квартиры и машины, походили по ресторанам, съездили за рубеж. Возник вопрос, что дальше. Я решил два рубля из заработанных трёх отдавать. Начал восстанавливать церкви и монастыри, — с гордостью сообщает Тырышкин.

Кто следующий?

Пока заход в Санкт-Петербург выходит у мецената Тырышкина не слишком успешным. Снос флигелей в особняке Салтыковой сорвал председатель СК России. Впрочем, демонтаж ещё может продолжиться. Всё решит суд 14 сентября.

У Тырышкина в Северной столице есть и другой проект.

В 2020 году Смольный отдал "Корпорации ВИТ" в аренду на 49 лет ещё один памятник архитектуры — Николаевский дом призрения престарелых и увечных граждан. Его построили в 1833 году при содействии городского головы на деньги предпринимателей. На содержание этого заведения купеческое общество жертвовало ежегодно по четверть копейки с каждого заработанного рубля. В дом призрения принимались старики и инвалиды обоего пола, приписанные к петербургскому купеческому и мещанскому сословию. После революции здесь располагался техникум. В последнее десятилетие дом пустует и приходит в упадок.

Непонятно, что там теперь будет. Ходили слухи о медицинском центре и музее. Весной этого года петербургский Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников выдал корпорации задание на проведение работ по сохранению объекта. Формулировка обманчива, на основании точно такой же едва не снесли особняк Салтыковой.

Учитывая, как Тырышкин ведёт свои дела и что затем происходит с объектами, за которые он брался, риск потерять навсегда исторический особняк более чем реален.

P.S.

Пока вызывает вопросы поведение сотрудников ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и области. Они неоднократно получали жалобы на ситуацию вокруг исторических объектов в городе, однако должным образом на них не реагировали. Дело дошло до того, что разбираться приехал лично глава СКР Александр Бастрыкин. Возможно, после его разноса местные следователи начнут реагировать на ситуацию правильно.

Удастся ли главе СКР спасти от сноса исторические особняки в Санкт-Петербурге? 0 Да, владельцы строительных компаний не рискнут ослушаться Бастрыкина. Не сможет — застройщики найдут способ легально обойти запреты. Контролировать застройщиков должны городские власти и ревизоры.

Авторы Егор Пережогин