След Сердюкова: Как чиновники продали исторический парк Петербурга по цене квартиры Почти десять лет Комитет по охране памятников Санкт-Петербурга сражался со шведской фирмой, которая собиралась строить в Баболовском лесу особняки. Причём ранее землю продали сами же чиновники. 30 сентября, 21:40 12274 12274 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Юрий Белинский / Марина Лысцева, © Shutterstock

Царские места

Прекрасная! Пускай восторгом насладится В объятиях твоих российский полубог. Что с участью твоей сравнится? Весь мир у ног его — здесь у твоих он ног.

Такую эпиграмму "На Баболовский дворец" написал Александр Сергеевич Пушкин, который очень любил одноимённый парк и дворец. Юный поэт часто гулял здесь в 1816–1817 годах. Парк — одна из ярчайших достопримечательностей Санкт-Петербурга. Он был основан в XVIII веке при Екатерине II, а дворец, как говорят, построили для её фаворита — Григория Потёмкина. Главной деталью интерьера был купальный зал с гранитной чашей, вытесанной из цельного монолита красного сердобольского гранита.

Император Александр I избрал Баболовский дворец местом свиданий со своей возлюбленной — дочерью придворного банкира Софией Осиповной Вельо. Впоследствии в парке любила отдыхать и семья императора Николая II. В советские времена в парке были агротехнический институт, школа военных лётчиков и другое. Деревья нещадно вырубались, на месте живописных лужаек появлялись грядки и клумбы, парк постепенно приходил в запустение.

В 1990 году парк был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Несколько лет назад территорию передали в бессрочное пользование Государственному музею-заповеднику "Царское село". Есть надежда, что теперь парк и дворец вернут в первозданный вид и они опять станут любимым местом отдыха для жителей и гостей Северной столицы.

За внешней тишиной Баболовского парка последние полтора десятка лет скрывались баталии коммерсантов и чиновников, которые делили один из живописных участков. Сражаться было за что: здесь должен был появиться элитный посёлок для богачей.

Несколько дней назад Арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга закрыл дело по жалобе шведской компании Steelmar Scandinavia AB на городской Комитет по охране памятников. Бизнесмены добивались частичного пересмотра статуса территории Баболовского парка, что позволило бы им начать там застройку. Steelmar билась за этот участок с 2005 года, но петербургские чиновники победили. В итоге шведы сдались и отозвали жалобу.

"Цветы" на продажу

Баталии между шведской компанией и чиновниками шли вокруг участка Баболовского парка площадью 22,7 га, который некогда занимал сельхозкооператив "Цветы". Когда-то это предприятие процветало: к началу нулевых у него было 22 га оранжерейных площадей, 300 га питомника древесно-кустарниковых пород, 500 га семеноводства. В состав кооператива входило семь отделений, каждое из которых специализировалось на выращивании определённых видов растений.

Баболовский лес. Фото © pushkin.ru

В 2003 году предприятие обанкротилось, и его активы отошли Комитету по управлению городским имуществом (КУГИ) Санкт-Петербурга. Как рассказывал бывший председатель СХПК "Цветы" Константин Крепкин, проблемы у кооператива начались в середине 2002 года, когда на предприятии внезапно появились сотрудники налоговой инспекции Центрального района. Они потребовали освободить Домик садового мастера, потому что всё имущество СХПК "Цветы" готовилось к продаже на аукционе.

Речь идёт об административном здании на Потёмкинской, 2, расположенном в историческом Таврическом парке XVIII века, получившем название благодаря фавориту Екатерины II Григорию Потёмкину. Ему за успешное покорение Крыма был жалован титул князя Таврического.

Таврический парк находится рядом с так называемым золотым треугольником Санкт-Петербурга — престижным районом города, очерченным набережной реки Фонтанки и Гороховой улицей, на территории которого расположены Исаакиевский собор, Эрмитаж и храм Спаса на Крови. В паре кварталов от него — Смольный, в котором находится резиденция губернатора.

Дом садовника в парке был построен в 1792–1794 годах по проекту архитектора Фёдора Волкова и какое-то время принадлежал садовому мастеру — англичанину Вильяму Гульду. Это двухэтажное классическое здание с двумя флигелями общей площадью около 1300 квадратов. Кроме него "Цветы" пользовались в парке участком земли площадью 2,7 га, на нём также находилась знаменитая историческая пальмовая оранжерея с экзотическими растениями и тепличное хозяйство.

Как выяснилось, кооператив недоплатил налогов и штрафов на 43 миллиона рублей. Имущество и счета предприятия общей суммой 302 миллиона рублей были арестованы. Следует отметить, что на тот момент руководителем управления ФНС РФ по Санкт-Петербургу был Анатолий Сердюков, который впоследствии занял пост министра обороны РФ и стал участником громкого коррупционного скандала.

В том же 2003 году, не дожидаясь окончания процедуры банкротства, КУГИ объявил тендер на продажу имущества кооператива. На торги явилось пять претендентов, но обладателем пяти из шести лотов стала никому не известная, созданная накануне торгов фирма "Базис". Она выкупила те самые 2,7 га в Таврическом саду за 10,8 млн рублей — по цене "трёшки" в том же районе — и 22,7 га Баболовского парка всего за 1,3 млн рублей. В то время даже однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге стоили дороже.

Анатолий Сердюков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Фирма с загадкой

"Базис" — очень интересная фирма. Она сменила 11 владельцев, среди которых была даже пенсионерка 1936 года рождения. В базах МВД значится, что незадолго до регистрации компании её оштрафовали за проживание в квартире без паспорта: женщина "утратила его умышленно или по небрежности".

Директором "Базиса" был бывший оперативник Управления собственной безопасности петербургского подразделения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Кабанченко. Он оказался тесно связан с семьёй бизнесменов Усовых: один из братьев — Пётр — был бизнес-партнёром Кабанченко сразу по нескольким проектам. А второй — владелец промышленной группы "Союз" Александр Усов — давний партнёр семьи Анатолия Сердюкова.

Получив за бесценок имущество "Цветов", Кабанченко перепродал участок Таврического сада петербургскому кинопродюсеру Алексею Редозубову уже по рыночной цене. Редозубов собирался построить там развлекательный центр, однако натолкнулся на бурную общественную реакцию. Петербуржцы заподозрили, что могут навсегда потерять этот исторический памятник. В конце концов его фирма обанкротилась. После этого участок пошёл по рукам: сначала одни коммерсанты купили участок для строительства, но опять столкнулись с народным гневом и Комитетом по охране памятников.

Оранжерея Таврического сада. Фото © VK / Оранжерея Таврического сада / Елизавета Макарова

В 2008 году на территорию Таврического сада претендовало ЗАО "Царскосельский гольф-клуб". Согласно проекту, здесь должны были появиться гольф-площадки и здания. Однако в 2012 году КУГИ расторг договор с инвестором.

В 2011 году Домик садовника выкупила компания "Стройрент", по слухам, подконтрольная зятю Анатолия Сердюкова Валерию Пузикову, но уже в мае 2013 года (после отставки министра обороны) коммерсанты неожиданно решили продать актив в связи с "изменившимися планами по использованию объектов". Кстати, самого Сердюкова в июле 2013-го вызывали в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о продаже по заниженной стоимости этого памятника архитектуры.

Тогда же прокуратура Санкт-Петербурга выяснила, что участок Баболовского леса в 2005 году "Базис" продал бизнес-партнёрам зятя Сердюкова — Александру Усову и Артуру Позову — за 12,6 млн рублей (т.е. по цене в десять раз больше закупочной), а через четыре месяца они уже перепродали его шведской компании Steelmar Scandinavia AB.

Что касается оранжереи, то после долгих мытарств городские власти её восстановили. Сейчас в ней проводятся свадьбы и другие ивенты.

Получив участок, Steelmar объявила о планах по строительству элитного посёлка, состоящего из 71 коттеджа. То, что с 2001 года парк находился в списке объектов культурного наследия федерального значения (это исключает строительство на его территории), шведов вообще не смутило.









Компания считала себя добросовестным покупателем и на этом основании добивалась разрешения на строительство. С 2012-го шли бесконечные суды, которые заканчивались в пользу города.

Из чиновников в миллиардеры

Документ о продаже 22,7 га земли в Баболовском лесу в 2005 году подписал тогдашний зампредседателя КУГИ Олег Ляпустин. А возглавлял ведомство Игорь Метельский. В 2009-м Ляпустина включили в "четвёртую сотню" резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации, и сейчас он входит в состав совета директоров "Газпром межрегионгаза". Разбирательство Прокуратуры Санкт-Петербурга в 2013 году никак не повлияло на его карьеру.

Метельский — ещё более опытный чиновник. В Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга пришёл в 1995 году и до 1998-го возглавлял его юридическое управление.

Игорь Метельский. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

После этого на несколько лет выпал из чиновничьей обоймы, основав собственную юридическую фирму "Группа ЮСТ", и с её помощью вновь вернулся в родной комитет — сначала как советник на общественных началах, а в 2003 году стал руководителем. Он возглавлял КУГИ до 2010-го, после чего в течение ещё двух лет был вице-губернатором Санкт-Петербурга.

В 2012 году, закончив с госслужбой, Метельский снова занялся бизнесом и уже в 2015-м попал в петербургский список рублёвых миллиардеров с состоянием 1,2 млрд рублей. С тех пор он из него не выходил.

Метельский на выставке фоторабот. Фото © fotoohota.spb.ru / Алексей Шаскольский

Он по-прежнему совладелец "Группы ЮСТ", приносящей в год около 15 млн рублей, занимается недвижимостью. В частности, ему принадлежит самая большая доля (42,25%) в бизнес-центре "Невский 30", выручка которого за прошлый год составила почти 66,5 млн рублей. Он увлекается фотографией и организует собственные выставки, на которых экспонирует фото из самых экзотических мест планеты.

Следует отметить, что проблемы с застройкой участка у шведской компании Steelmar Scandinavia AB начались примерно в то время, когда Метельский покинул стены городской администрации. Лишь в конце 2013 года фирме удалось заставить Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга выдать задание на разработку проектной документации для строительства коттеджного посёлка в Баболовском парке.

Шведы с российскими корнями

Согласно данным специализированных западных источников, Steelmar Scandinavia AB расположена в шведском городе Лерум и занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Головная компания — Giselmo Enterprises Limited — зарегистрирована на Британских Виргинских Островах.

В составе совета директоров Steelmar российскую сторону представляет бизнесмен Дмитрий Медведев, совладелец российской компании "Еврометалл-групп", которого связывают с петербургским миллиардером Андреем Клямко.

Клямко — персона непубличная. Известно, что состояние он сделал в 90-х вместе со своим партнёром с Украины Владимиром Новинским на поставках угля, мазута и взрывчатки на украинские комбинаты и металлургические предприятия. Взлёт бизнесмена во многом оказался возможным благодаря покровительству тогдашнего премьер-министра России Виктора Черномырдина.

Андрей Клямко. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В петербургском рейтинге миллиардеров в 2017 году он занял 63-е место с состоянием 17,1 млрд рублей. При этом его основными активами указывались "Ярегаруда", "Еврометалл-групп" и та самая Steelmar Scandinavia. Кстати, сейчас компании, аффилированные с Клямко, оказались в центре дела о банкротстве сына его покровителя — Виталия Черномырдина.

По данным СПАРК, официально Клямко сейчас принадлежат компании "Газдевайс" (производство различных приборов) и "Невский двор". Кроме того, он является председателем петербургского отделения всероссийской общественной организации "Всероссийская федерация самбо", а в недавнем прошлом был соучредителем общественного фонда развития спорта "Самбо".

Судя по всему, в последнее время дела у него идут не лучшим образом: с августа 2017 года федеральные приставы ведут в его отношении 16 исполнительных производств на сумму почти 27 млн рублей. Ходят слухи, что бизнесмен находится на Украине.

Авторы Евгений Кузнецов