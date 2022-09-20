Путин выразил соболезнования в связи с гибелью актёра Сергея Пускепалиса

"Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой. И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса", — говорится в телеграмме главы государства.