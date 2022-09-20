Путин выразил соболезнования в связи с гибелью актёра Сергея Пускепалиса
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова, а также родным и близким актёра, режиссёра Сергея Пускепалиса, который сегодня погиб в ДТП.
"Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой. И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса", — говорится в телеграмме главы государства.
Напомним: сегодня, 20 сентября, стало известно о смерти Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП в Ярославской области. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии. Позже стало известно, что актёр вёз гуманитарную помощь в Донбасс для батальона "Болт".