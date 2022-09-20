Компания ПИК сменила гендиректора
Глава компании ПИК Сергей Гордеев покинул пост генерального директора
Сергей Гордеев покинул пост генерального директора крупнейшего застройщика жилья в России ПИК. В пресс-службе компании сообщили, что на должность уже назначен Иван Поландов, занимавший до этого позицию первого заместителя гендиректора.
Теперь Гордеев намерен заняться корпоративным управлением и стратегическим развитием ПИК, включая новые технологические направления. Он отметил, что российский девелопер стал безоговорочным лидером и сегодня работает в 15 регионах.
"Поддержание заданных темпов роста и переход на качественно новый этап развития требуют не только идеально настроенных механизмов операционного менеджмента, но и корпоративного управления принципиально нового уровня, на котором я сфокусируюсь. Иван — опытный лидер и руководитель — возьмёт на себя задачи по ежедневному управлению компанией, и я верю, он точно со всем успешно справится", — прокомментировал Гордеев.
Ранее сообщалось, что более 56 миллиардов рублей будет дополнительно выделено на льготные ипотечные программы. Часть средств пойдёт на субсидирование "Льготной ипотеки", 16,6 миллиарда — на "Семейную ипотеку" и 4,6 миллиарда — на поддержание льготной ставки для участников "Дальневосточной ипотеки". Дополнительное финансирование позволит продлить эти программы до конца 2022 года.
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