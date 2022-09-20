Компания ПИК сменила гендиректора

Сергей Гордеев покинул пост генерального директора крупнейшего застройщика жилья в России ПИК. В пресс-службе компании сообщили, что на должность уже назначен Иван Поландов, занимавший до этого позицию первого заместителя гендиректора.

Теперь Гордеев намерен заняться корпоративным управлением и стратегическим развитием ПИК, включая новые технологические направления. Он отметил, что российский девелопер стал безоговорочным лидером и сегодня работает в 15 регионах.

"Поддержание заданных темпов роста и переход на качественно новый этап развития требуют не только идеально настроенных механизмов операционного менеджмента, но и корпоративного управления принципиально нового уровня, на котором я сфокусируюсь. Иван — опытный лидер и руководитель — возьмёт на себя задачи по ежедневному управлению компанией, и я верю, он точно со всем успешно справится", — прокомментировал Гордеев.