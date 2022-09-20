Как правильно хранить лук зимой: пошаговая инструкция

Готовиться к зимнему хранению лука нужно уже на этапе сбора урожая, пишет издание "Вести Подмосковья". Главное — сохранить луковицы в целости. Нельзя выдёргивать их из грядки, чтобы не повредить донцы. Извлекать нужно аккуратно, предварительно подкопав.

После этого урожай нужно просушить, луковицы разложить ровным слоем в сухом и освещённом пространстве. Затем следует отобрать луковицы для хранения, отложив те, на которых есть видимые повреждения, следы гниения и болезней. Каждой луковице нужно обрезать шейку на высоте порядка пяти сантиметров. Затем следует снова просушить лук. Хранить его можно при температуре от 3 до 18 градусов и при влажности не более 75%.