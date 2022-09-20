Подоляк усомнился в завершении конфликта на Украине этой зимой
Советник Зеленского Подоляк: Конфликт на Украине не завершится этой зимой
На Украине усомнились в завершении конфликта грядущей зимой. В частности, об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью телеканалу Sky News.
"Он продолжится с такой же интенсивностью", — прогнозирует советник, а обратное мнение, по словам Подоляка, ошибочно.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит боевые действия. Кроме того, в альянсе признали, что Киев и его западных союзников ожидает "очень трудная зима".
ТАСС / Холодилин Сергей