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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 17:08
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Подоляк усомнился в завершении конфликта на Украине этой зимой

Советник Зеленского Подоляк: Конфликт на Украине не завершится этой зимой

На Украине усомнились в завершении конфликта грядущей зимой. В частности, об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью телеканалу Sky News.

"Он продолжится с такой же интенсивностью", — прогнозирует советник, а обратное мнение, по словам Подоляка, ошибочно.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит боевые действия. Кроме того, в альянсе признали, что Киев и его западных союзников ожидает "очень трудная зима".

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ТАСС / Холодилин Сергей

Марина Калегина
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