Спецкорпус и система охлаждения Запорожской АЭС повреждены в результате обстрела ВСУ

Спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС повреждены в результате очередного обстрела со стороны ВСУ. В Администрации Энергодара показали кадры разрушений на территории объекта, уточнив, что огневая атака велась осколочно-фугасными снарядами.

Разрушения после обстрела ВСУ вблизи ЗАЭС. Фото © t.me / Энергодарский связной

Результаты осколочного попадания в здание на территории ЗАЭС. Фото © t.me / Энергодарский связной

"Повреждения получили спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции. Администрация города Энергодара сообщает, что из числа работников станции и охраняющих периметр военнослужащих Росгвардии пострадавших нет", — сообщается в тексте.

На кадрах видны разрушения инфраструктуры вблизи станции, в частности, повреждены трубы, из которых потоком хлынула вода. В администрации Энергодара подчеркнули, что Киев продолжает политику ядерного терроризма на фоне собственного бессилия.