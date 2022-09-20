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Опубликовано 20 сентября 2022, 16:55
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Спецкорпус и система охлаждения Запорожской АЭС повреждены в результате обстрела ВСУ

Обстрелы ВСУ привели к повреждениям труб на территории ЗАЭС. Фото © t.me / Энергодарский связной

Обстрелы ВСУ привели к повреждениям труб на территории ЗАЭС. Фото © t.me / Энергодарский связной

Спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС повреждены в результате очередного обстрела со стороны ВСУ. В Администрации Энергодара показали кадры разрушений на территории объекта, уточнив, что огневая атака велась осколочно-фугасными снарядами.

Разрушения после обстрела ВСУ вблизи ЗАЭС. Фото © t.me / Энергодарский связной

Разрушения после обстрела ВСУ вблизи ЗАЭС. Фото © t.me / Энергодарский связной

Результаты осколочного попадания в здание на территории ЗАЭС. Фото © t.me / Энергодарский связной

Результаты осколочного попадания в здание на территории ЗАЭС. Фото © t.me / Энергодарский связной

"Повреждения получили спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции. Администрация города Энергодара сообщает, что из числа работников станции и охраняющих периметр военнослужащих Росгвардии пострадавших нет", сообщается в тексте.

На кадрах видны разрушения инфраструктуры вблизи станции, в частности, повреждены трубы, из которых потоком хлынула вода. В администрации Энергодара подчеркнули, что Киев продолжает политику ядерного терроризма на фоне собственного бессилия.

МАГАТЭ: Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосети
МАГАТЭ: Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосети

Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию рядом с Запорожской АЭС. Так, 24 артиллерийских снаряда было выпущено украинскими военными со стороны Никополя в Днепропетровской области. Российская артиллерия подавила огневые точки противника.

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Татьяна Миссуми
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