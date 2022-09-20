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20 сентября, 16:47

Пробитый газопровод и воронки от снарядов: Опубликованы фото с последствиями обстрела ВСУ курского села

Курский губернатор сообщил о повреждении газопровода в селе Тёткино из-за обстрела ВСУ

<p>Последствия обстрела села Тёткино. Фото © <a href="https://t.me/gubernator_46/1602?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Последствия обстрела села Тёткино. Фото © Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что из-за обстрела со стороны ВСУ в приграничном селе Тёткино повреждены газопровод и несколько домовладений. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.

  • Последствия обстрела села Тёткино. Фото © Роман Старовойт
    Последствия обстрела села Тёткино. Фото © Роман Старовойт
  • Последствия обстрела села Тёткино. Фото © Роман Старовойт
    Последствия обстрела села Тёткино. Фото © Роман Старовойт
  • Последствия обстрела села Тёткино. Фото © Роман Старовойт
    Последствия обстрела села Тёткино. Фото © Роман Старовойт
  • Последствия обстрела села Тёткино. Фото © Роман Старовойт
    Последствия обстрела села Тёткино. Фото © Роман Старовойт

Последствия обстрела села Тёткино. Фото © Роман Старовойт

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"В пяти домовладениях зафиксированы повреждения на кровлях и фасадах, в отдельных домах выбиты стёкла, пострадало несколько надворных построек. Специалисты уже на месте, приступают к оценке ущерба", — написал глава региона и добавил, что газовая служба уже устраняет последствия повреждения газопровода.

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Нанесли десять ударов: ВСУ обесточили район в посёлке Курской области в ходе обстрела

Ранее ВСУ обстреляли приграничное село Волфино в Курской области, в результате которого погибла местная жительница. Также атаке подверглось и село Тёткино.

Матвей Шандрыголов

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