Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что из-за обстрела со стороны ВСУ в приграничном селе Тёткино повреждены газопровод и несколько домовладений. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.









"В пяти домовладениях зафиксированы повреждения на кровлях и фасадах, в отдельных домах выбиты стёкла, пострадало несколько надворных построек. Специалисты уже на месте, приступают к оценке ущерба", — написал глава региона и добавил, что газовая служба уже устраняет последствия повреждения газопровода.