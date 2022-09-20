Опубликованы фото с последствиями обстрела ВСУ курского села
Курский губернатор сообщил о повреждении газопровода в селе Тёткино из-за обстрела ВСУ
Последствия обстрела села Тёткино. Фото © Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что из-за обстрела со стороны ВСУ в приграничном селе Тёткино повреждены газопровод и несколько домовладений. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.
"В пяти домовладениях зафиксированы повреждения на кровлях и фасадах, в отдельных домах выбиты стёкла, пострадало несколько надворных построек. Специалисты уже на месте, приступают к оценке ущерба", — написал глава региона и добавил, что газовая служба уже устраняет последствия повреждения газопровода.
Ранее ВСУ обстреляли приграничное село Волфино в Курской области, в результате которого погибла местная жительница. Также атаке подверглось и село Тёткино.