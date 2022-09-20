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20 сентября, 17:06

Путин с помощью горской пословицы объяснил суть "великой силы" России

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии со 100-летием образования республик. Он подчеркнул, что видит основу для благополучия страны в единстве и дружбе её народов.

Путин поздравил жителей Адыгеи, КЧР и КБР с юбилеем образования республик. Видео © LIFE

"Известная горская пословица гласит: "Иметь верного друга — счастье". В верности, единстве, дружбе народов России наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем. Хочу поздравить вас с юбилеем. Уверен, вы приложите максимум усилий для развития своих регионов, для укрепления в них стабильности и согласия", — сказал глава государства.

Российский лидер выразил уверенность в том, что главы республик приложат максимум усилий для эффективного экономического и социального развития своих регионов, для укрепления стабильности и согласия.

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У президента РФ сегодня плотный распорядок. Несколькими часами ранее российский лидер провёл совещание с руководителями предприятий ОПК в Кремле и дал ряд важных поручений. Позже Путин поздравил сотрудников Министерства юстиции России с 220-летием со дня образования ведомства.

Александр Юнашев

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