Путин с помощью горской пословицы объяснил суть "великой силы" России

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии со 100-летием образования республик. Он подчеркнул, что видит основу для благополучия страны в единстве и дружбе её народов.

Путин поздравил жителей Адыгеи, КЧР и КБР с юбилеем образования республик. Видео © LIFE

"Известная горская пословица гласит: "Иметь верного друга — счастье". В верности, единстве, дружбе народов России наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем. Хочу поздравить вас с юбилеем. Уверен, вы приложите максимум усилий для развития своих регионов, для укрепления в них стабильности и согласия", — сказал глава государства.

Российский лидер выразил уверенность в том, что главы республик приложат максимум усилий для эффективного экономического и социального развития своих регионов, для укрепления стабильности и согласия.