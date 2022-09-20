ФРГ может объявить о национализации Uniper 21 сентября
СМИ: Германия может объявить о национализации компании Uniper 21 сентября
Власти Германии могут объявить о национализации немецкой энергетической компании Uniper уже 21 сентября, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники. Таким образом Берлин пытается спасти свою энергосистему от краха.
По данным издания, федеральное правительство должно принять решение о национализации компании на заседании 21 сентября. Предварительное соглашение о покупке акций гиганта было достигнуто между кабмином, Uniper и его главным акционером — финской компанией Fortum. В настоящее время обсуждается вариант, при котором правительство вложит более восьми млрд евро в концерн в рамках плана его национализации, узнала газета.
Ранее глава немецкой Uniper Клаус-Дитер Маубах призвал Европу готовиться к худшему. По его словам, даже если спецоперация скоро закончится, то цены на газ ещё долго будут высокими.
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