Путин назвал циничным молчание ЕС на предложение РФ бесплатно раздать удобрения

Молчание Евросоюза на предложение Москвы передать бесплатно нуждающимся странам российские удобрения из европейских портов выглядит цинично. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч [тонн] российских удобрений до сих пор остаётся без ответа", — заявил он.

Российский лидер пояснил, что Запад не хочет дать заработать на продаже удобрений компаниям из РФ, на этом фоне особенно возмутительно выглядит нежелание ЕС отвечать на предложение передать продукцию бесплатно нуждающимся странам.