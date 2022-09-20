В "Амкале" хотят пригласить в команду Жиркова, Ари и Карвальо

Основатель медийного футбольного клуба "Амкал" Герман Попков хочет видеть в команде Юрия Жиркова, Ари и Карвальо. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Юрий Валентинович Жирков самый опытный. Он до 50–60 лет будет играть. Но, думаю, "Наши парни" его не пустят, заберут себе. Ещё Ари и Карвальо", — сказал Попков.

Также основатель столичной медийной команды заявил, что не стремится выступать в профессиональном футболе. Он отметил, что клуб давно мог попасть во Вторую лигу, но эта перспектива его совсем не интересует.