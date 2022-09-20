НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 сентября, 10:09

В "Амкале" хотят пригласить в команду Жиркова, Ари и Карвальо

Основатель медийного футбольного клуба "Амкал" Герман Попков хочет видеть в команде Юрия Жиркова, Ари и Карвальо. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Юрий Валентинович Жирков самый опытный. Он до 50–60 лет будет играть. Но, думаю, "Наши парни" его не пустят, заберут себе. Ещё Ари и Карвальо", — сказал Попков.

Звезда "Амкала" Гасилин не смог сдержать слёз после вылета из Кубка России

Звезда "Амкала" Гасилин не смог сдержать слёз после вылета из Кубка России

Также основатель столичной медийной команды заявил, что не стремится выступать в профессиональном футболе. Он отметил, что клуб давно мог попасть во Вторую лигу, но эта перспектива его совсем не интересует.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Амкал" дебютировал в Кубке России, обыграв две профессиональные команды. В 1/64 финала он уступил в серии пенальти петербургской "Звезде".

Обложка ©

ФК "Амкал"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров