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20 сентября, 10:09

Путин заявил, что гегемония в мировых делах не может длиться вечно

Президент России Владимир Путин заявил, что гегемония отдельных стран в мире не может продолжаться бесконечно. Об этом глава государства сказал в ходе церемонии вручения верительных грамот, которая проходит в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Выступление Владимира Путина. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

По словам Путина, объективное развитие в сторону многополярности наталкивается на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать одновременно всё: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку.

"Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени, но продолжаться вечно так не может, это невозможно", — подчеркнул президент.

Вместе с тем российский лидер отметил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики. По его словам, работа проходит в условиях, когда ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений; когда в активную фазу вступает формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства.

"А то, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором в мировой политике, это подтвердил состоявшийся на днях в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества", — добавил Путин.

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Также в ходе церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшим послам иностранных государств Владимир Путин заявил, что Россия не свернёт с суверенного курса и намерена на всех площадках продвигать объединительную повестку дня.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Александр Юнашев

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