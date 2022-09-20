"Влезает политика": Сборную России не пустили на чемпионат мира по дзюдо

Сборная России по дзюдо не сможет принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в Ташкенте с 6 по 13 октября. Об этом РИА "Новости" сообщил серебряный призёр Олимпиады в Лондоне Александр Михайлин.

"Знаю, что Василий Васильевич Анисимов (президент федерации. — Прим. Лайфа) обратился к сборникам с этой неприятной новостью. Потом звонил ребятам, они подтвердили. <...> Очевидно, что влезает политика, никакого отношения к спорту это не имеет. Им всё время нужно как-то нас укусить, ввести какие-то дополнительные санкции", — заявил Михайлин.

Спортсмен также заметил, что подобные разговоры появились после летнего турнира Большого шлема в Улан-Баторе, куда наша сборная была допущена под нейтральным флагом. По мнению Михайлина, не пустить наших дзюдоистов могут и на ближайшие Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.