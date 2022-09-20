Безруков рассказал о последней встрече с разбившимся в ДТП актёром Пускепалисом

Актёр Сергей Безруков рассказал телеканалу "Звезда", что погибший в ДТП режиссёр и актёр Сергей Пускепалис был полон энергии и дальнейших планов. Он недавно встречался с артистом на кинофестивале в Ташкенте, который завершился лишь пару дней назад.