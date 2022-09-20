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20 сентября, 16:30

Безруков рассказал о последней встрече с разбившимся в ДТП актёром Пускепалисом

Актёр Сергей Безруков рассказал телеканалу "Звезда", что погибший в ДТП режиссёр и актёр Сергей Пускепалис был полон энергии и дальнейших планов. Он недавно встречался с артистом на кинофестивале в Ташкенте, который завершился лишь пару дней назад.

"Честно говоря, даже не верится, потому что буквально недавно виделись на открытии кинофестиваля в Ташкенте. Сергей был полон сил, энергии, планов. Он был замечательным артистом, замечательным режиссёром, обаятельнейшим человеком. Это, конечно же, трагедия", — сказал Сергей Безруков, выражая соболезнования.
"Это ужасно": Звёзды скорбят из-за трагической гибели актёра Сергея Пускепалиса

"Это ужасно": Звёзды скорбят из-за трагической гибели актёра Сергея Пускепалиса

Напомним: сегодня, 20 сентября, стало известно о смерти заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП в Ярославской области. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии. Актёр вёз гуманитарную помощь в Донбасс для батальона "Болт". Прощание с Пускепалисом пройдёт в его родном театре 22 сентября.

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ТАСС / Артём Геодакян

Татьяна Миссуми

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