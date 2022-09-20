Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским перед выступлением на Генассамблее ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским в преддверии своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Разговор состоялся перед выступлением президента Эрдогана на Генеральной Ассамблее ООН", — сообщили в канцелярии турецкого президента, не уточняя детали.

Не был многословен в комментариях проведённой беседы и украинский лидер. Он лишь подтвердил, что состоялись переговоры с Эрдоганом, где, в частности, обсуждались вопросы безопасности.

"Провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Обсудили актуальные вопросы безопасности", — написал Зеленский в Twitter.