Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским перед выступлением на Генассамблее ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским в преддверии своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Разговор состоялся перед выступлением президента Эрдогана на Генеральной Ассамблее ООН", — сообщили в канцелярии турецкого президента, не уточняя детали.
Не был многословен в комментариях проведённой беседы и украинский лидер. Он лишь подтвердил, что состоялись переговоры с Эрдоганом, где, в частности, обсуждались вопросы безопасности.
"Провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Обсудили актуальные вопросы безопасности", — написал Зеленский в Twitter.
Напомним, 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Выступление представителя России запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра — российскую делегацию возглавит руководитель МИД РФ Сергей Лавров.
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