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20 сентября, 16:13

Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским перед выступлением на Генассамблее ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским в преддверии своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Разговор состоялся перед выступлением президента Эрдогана на Генеральной Ассамблее ООН", — сообщили в канцелярии турецкого президента, не уточняя детали.

Не был многословен в комментариях проведённой беседы и украинский лидер. Он лишь подтвердил, что состоялись переговоры с Эрдоганом, где, в частности, обсуждались вопросы безопасности.

"Провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Обсудили актуальные вопросы безопасности", написал Зеленский в Twitter.

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Напомним, 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Выступление представителя России запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра — российскую делегацию возглавит руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

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Shutterstock, © Getty Images / Alexey Furman

Татьяна Миссуми

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