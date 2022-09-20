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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 17:19
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Макрон проанонсировал разговор с Путиным

Макрон рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным в ближайшие дни

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Французские СМИ в свою очередь уточняют, что Париж запросил "срочный разговор" с Кремлём, как только стало известно о референдумах, которые пройдут в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. По всей видимости, разговор двух лидеров откладывается.

В Париже сообщили, что Макрон призвал Путина прекратить операцию на Украине
В Париже сообщили, что Макрон призвал Путина прекратить операцию на Украине

Напомним, в последний раз Путин и Макрон созванивались 11 сентября. В тот раз президенты России и Франции обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Кроме этого, Путин проинформировал французского лидера, что Киев использует западное оружие против гражданской инфраструктуры Донбасса.

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Марина Калегина
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