Макрон проанонсировал разговор с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Французские СМИ в свою очередь уточняют, что Париж запросил "срочный разговор" с Кремлём, как только стало известно о референдумах, которые пройдут в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. По всей видимости, разговор двух лидеров откладывается.