Под Харьковом погиб 27-летний боевик-итальянец из Иностранного легиона ВСУ
27-летний Бенджамин Джорджо Галли погиб в Харьковской области. Фото © il Messaggero
Ещё один боевик из Иностранного легиона, воюющего на стороне Украины, погиб в результате российской спецоперации. На этот раз речь идёт об уроженце Италии по имени Бенджамин Джорджо Галли. По данным газеты il Messaggero, ему было 27 лет.
Галли родился в провинции Варезе на севере Италии, но несколько лет назад вместе с семьёй переехал в Нидерланды и получил голландское гражданство. На территорию Украины он попал через Польшу ещё весной, сначала проходил обучение в западных областях страны, а погиб где-то под Харьковом.
Напомним, что в конце августа более ста украинских боевиков из так называемого Иностранного легиона и националистического формирования "Кракен" были уничтожены огневыми ударами российских войск в Донецкой Народной Республике. А недавно стало известно, что наёмники Иностранного легиона, находящиеся на территории Украины, получают преступные приказы от мафиози из Польши — 60-летнего Саши Кучинского.