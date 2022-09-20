Под Харьковом погиб 27-летний боевик-итальянец из Иностранного легиона ВСУ

Ещё один боевик из Иностранного легиона, воюющего на стороне Украины, погиб в результате российской спецоперации. На этот раз речь идёт об уроженце Италии по имени Бенджамин Джорджо Галли. По данным газеты il Messaggero , ему было 27 лет.

Галли родился в провинции Варезе на севере Италии, но несколько лет назад вместе с семьёй переехал в Нидерланды и получил голландское гражданство. На территорию Украины он попал через Польшу ещё весной, сначала проходил обучение в западных областях страны, а погиб где-то под Харьковом.