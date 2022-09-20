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20 сентября, 17:30

Под Харьковом погиб 27-летний боевик-итальянец из Иностранного легиона ВСУ

<p>27-летний Бенджамин Джорджо Галли погиб в Харьковской области. Фото © <a href="https://www.ilmessaggero.it/mondo/foreign_fighter_italiano_morto_ucraina_benjamin_giorgio_galli_guerra_ultime_notizie-6939942.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">il Messaggero</a></p>

27-летний Бенджамин Джорджо Галли погиб в Харьковской области. Фото © il Messaggero

Ещё один боевик из Иностранного легиона, воюющего на стороне Украины, погиб в результате российской спецоперации. На этот раз речь идёт об уроженце Италии по имени Бенджамин Джорджо Галли. По данным газеты il Messaggero, ему было 27 лет.

Галли родился в провинции Варезе на севере Италии, но несколько лет назад вместе с семьёй переехал в Нидерланды и получил голландское гражданство. На территорию Украины он попал через Польшу ещё весной, сначала проходил обучение в западных областях страны, а погиб где-то под Харьковом.

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Напомним, что в конце августа более ста украинских боевиков из так называемого Иностранного легиона и националистического формирования "Кракен" были уничтожены огневыми ударами российских войск в Донецкой Народной Республике. А недавно стало известно, что наёмники Иностранного легиона, находящиеся на территории Украины, получают преступные приказы от мафиози из Польши — 60-летнего Саши Кучинского.

Марина Калегина

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