НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 сентября, 17:32

Рогов: Запорожская область объявит независимость в административных границах

Независимость Запорожской области по результатам референдума будет объявлена в существующих административных границах. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех (административных) границах Запорожской области", — подчеркнул он в эфире "Соловьев Live".

Донбасс возвращается домой: Что означает проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье

Донбасс возвращается домой: Что означает проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье

Напомним: ранее сегодня глава региона Евгений Балицкий подписал указ о проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав России, он состоится с 23 по 27 сентября, как и в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Голосование пройдёт на освобождённой территории, в бюллетене будут следующие вопросы: "Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение её в состав РФ на правах субъекта РФ".

Обложка ©

ТАСС / Мальгавко Сергей

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров