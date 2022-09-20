Рогов: Запорожская область объявит независимость в административных границах

Независимость Запорожской области по результатам референдума будет объявлена в существующих административных границах. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Напомним: ранее сегодня глава региона Евгений Балицкий подписал указ о проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав России, он состоится с 23 по 27 сентября, как и в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Голосование пройдёт на освобождённой территории, в бюллетене будут следующие вопросы: "Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение её в состав РФ на правах субъекта РФ".