В Херсонской области попросили Путина поддержать решение о вхождении в состав России
Глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента РФ Владимира Путина поддержать выбор жителей региона при принятии решения о самоопределении и вхождении в Россию по итогам референдума.
"От имени общественности и жителей Херсонской области, осознавая многовековую историческую и неразрывную связь с многонациональным народом РФ, с целью определения международной правосубъектности, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав РФ", — говорится в обращении Сальдо, опубликованном в телеграм-канале администрации региона.
Также глава Херсонской области отметил, что решение о референдуме в регионе принято в рамках нормы о праве на самоопределение и в связи с неонацистской политикой Киева.
Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
ТАСС / Сергей Мальгавко