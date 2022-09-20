В Херсонской области попросили Путина поддержать решение о вхождении в состав России

Глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента РФ Владимира Путина поддержать выбор жителей региона при принятии решения о самоопределении и вхождении в Россию по итогам референдума.

"От имени общественности и жителей Херсонской области, осознавая многовековую историческую и неразрывную связь с многонациональным народом РФ, с целью определения международной правосубъектности, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав РФ", — говорится в обращении Сальдо, опубликованном в телеграм-канале администрации региона.