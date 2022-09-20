Два человека ранены в результате удара ВСУ по Новой Каховке
В результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ снаряд попал в жилой дом, пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб. Ранено два человека.
"Прилёт по Новой Каховке на улице Букина, 10, жилой дом, в 19:10 мск. Двое раненых", — заявили в экстренных службах.
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Ранее спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС были повреждены в результате очередного обстрела со стороны ВСУ. В Администрации Энергодара показали кадры разрушений на территории объекта.
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