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20 сентября, 18:07

Два человека ранены в результате удара ВСУ по Новой Каховке

В результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ снаряд попал в жилой дом, пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб. Ранено два человека.

"Прилёт по Новой Каховке на улице Букина, 10, жилой дом, в 19:10 мск. Двое раненых", — заявили в экстренных службах.

Пробитый газопровод и воронки от снарядов: Опубликованы фото с последствиями обстрела ВСУ курского села

Пробитый газопровод и воронки от снарядов: Опубликованы фото с последствиями обстрела ВСУ курского села

Ранее спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС были повреждены в результате очередного обстрела со стороны ВСУ. В Администрации Энергодара показали кадры разрушений на территории объекта.

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Vk.com / Минобороны России

Анатолий Симоненко

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