Два человека ранены в результате удара ВСУ по Новой Каховке

В результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ снаряд попал в жилой дом, пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб. Ранено два человека.

"Прилёт по Новой Каховке на улице Букина, 10, жилой дом, в 19:10 мск. Двое раненых", — заявили в экстренных службах.